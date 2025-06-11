Согласно исследованию, в 2024 году теневой рынок сигарет в Латвии вырос на 4,5 процентных пункта — до 18% от общего объёма потребления, что нанесло ущерб государственному бюджету в размере 67 миллионов евро из-за недополученных налогов, сообщили в KPMG агентству LETA.

В то же время в Литве доля контрабандных сигарет в прошлом году увеличилась на 2,2 процентных пункта — до 20% от общего потребления, тогда как в Эстонии, напротив, снизилась на 4,2 процентных пункта — до 7%.

В целом по Европе наибольший рост доли потребления контрабандных сигарет в прошлом году зафиксирован в Нидерландах — на 10,2 процентных пункта, достигнув 18% от общего потребления. Далее следуют Венгрия (рост на 5,6 п.п. — до 13%), Латвия (на 4,5 п.п. — до 18%), а также Финляндия и Франция — рост на 4,4 п.п. соответственно до 20% и 38%.

Наибольшее снижение доли контрабандных сигарет в 2024 году было зафиксировано в Молдове — на 9,2 п.п. до 1%, в Боснии и Герцеговине — на 6,2 п.п. до 2%, в Греции — также на 6,2 п.п. до 17,5%, и в Украине — на 5,7 п.п. до 16%.

В исследовании KPMG отмечается, что в 2024 году в Европе было потреблено 38,9 миллиарда нелегальных сигарет — это самый высокий показатель с 2015 года. Он составил 9,2% от общего объёма потребления, что привело к совокупным потерям бюджетов европейских стран до 14,9 миллиарда евро в виде неуплаченных налогов. Это, в свою очередь, способствовало росту и укреплению организованных преступных группировок в регионе.

Руководитель отдела внешних связей Philip Morris Latvia Гунтарс Гринвалдс отмечает, что в последние годы в Латвии наблюдается постоянный рост объёма контрабандных и поддельных сигарет и других табачных изделий.

Он также выразил мнение, что политика в сфере акцизного налогообложения была неэффективной, подчеркнув, что только продуманная и последовательная налоговая политика и поддержка правоохранительных органов могут улучшить ситуацию.

В исследовании KPMG делается вывод, что основной вклад в рост потребления нелегальных сигарет в 2024 году внесли Франция и Нидерланды. Особое внимание уделяется Франции, которая является крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе и где также был зафиксирован наибольший рост их потребления.

В 2024 году во Франции было потреблено 18,7 миллиарда нелегальных сигарет, из которых почти 7,8 миллиарда — подделки. В Нидерландах объём нелегальных сигарет за год более чем удвоился, увеличившись на 1,1 миллиарда и достигнув 17,9% от общего потребления. Если бы эти сигареты были приобретены легально, Франция получила бы дополнительно 9,4 миллиарда евро налогов, а Нидерланды — почти 900 миллионов евро.

В отличие от Франции и Нидерландов, такие страны, как Болгария, Греция, Италия, Португалия и Украина, добились значительных успехов в сокращении теневого табачного рынка. Например, в Греции потребление нелегальных сигарет в 2024 году сократилось на 6,2 п.п. — до 17,5%, что стало самым большим снижением, когда-либо зафиксированным в стране.

По данным исследования, в 2024 году в Европе было потреблено в общей сложности 52,2 миллиарда нелегальных сигарет, что составляет 10% от общего потребления. Общие потери налоговых поступлений оцениваются в 19,4 миллиарда евро.

Исследование KPMG, проводимое в сотрудничестве с Philip Morris International, охватывает ситуацию в 38 европейских странах — 27 странах ЕС, а также в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сербии, Швейцарии, Украине и Великобритании.