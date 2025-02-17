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Латвия пропускает транзитом масло из украденного украинского рапса: СМИ

© LETA 17 февраля, 2025 10:17

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Белоруссия через Латвию экспортирует масло из украденного рапса. Как показало журналистское расследование, украденный в Украине рапс экспортирует российская компания "Torgtrade", которой руководят люди, близкие к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, и "Agrotrade", владельцем которой является украинец, ныне работающий на Россию.

Эти посредники закупают рапс по ценам значительно ниже рыночных и поставляют его на производственные предприятия в России и Белоруссии. Утечка данных позволила установить, что в Латвию украденное масло поступает поступает с белорусской компании "Агропродукт".

Как сообщила "Nekā personīga", четыре компании занимаются транзитом через Латвию рапсового масла, украденного с оккупированных Россией украинских территорий, а еще одна импортирует его для потребления якобы в Латвии.

Центральное статистическое управление и Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) отказались предоставить программе данные о том, какие предприятия импортируют в Латвию масло "Агропродукт", однако "Latvijas dzelzceļš" (LDz) подтвердила, что "LDz Cargo" перевозила эту продукцию.

По информации LDz, масло от "Агропродукта" в основном принимали два экспедитора - "Lat Flex" и "K.I.F.", которые обеспечивают дальнейшую транспортировку товара в Китай и Израиль.

Продукция белорусского предприятия экспортируется и во многие страны Европы - Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие. В "K.I.F." заявили, что они не импортируют продукцию "Агропродукта", а ввозят ее "просто как таможенные брокеры, как экспедиторы".

В компании заявили, что импортером груза является эстонское предприятие. Платежи производились через эстонскую, а не белорусскую компанию.

(Tv3.lv)

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