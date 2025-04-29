Латвийцы застряли на юге Европы и не могут вернуться домой: отключение электричества

Энергетический сбой охватил почти весь Пиренейский полуостров. Перестало функционировать буквально всё — от метро до авиасообщения. Даже южные районы Франции и крошечная Андорра ощутили на себе последствия катастрофы, хоть там и смогли сравнительно быстро восстановить подачу тока.

Среди тех, кто оказался в эпицентре событий, — и жители Латвии. Рейс авиакомпании airBaltic, который должен был доставить туристов домой, был отменён из-за энергетического кризиса.

Житель Лиссабона делится переживаниями: "Когда всё погасло, первое, что я сделал — позвонил дочери. Нам удалось поговорить, но потом связь исчезла. Все живы и здоровы, но теперь мы все застряли, не можем выбраться домой..."

Сначала власти говорили о 10 часах на восстановление, но вскоре срок был увеличен. В худшем случае — придётся ждать несколько дней или даже целую неделю.

В аэропортах — напряжённое затишье. Среди пассажиров — латвийка Айя, чей рейс из Лиссабона должен был состояться тем утром. Но не судьба:

"Буквально только что сообщили, что рейс отменён. Вокруг — тишина, темнота, ничего не работает. Люди удивительно спокойны, никто не ругается, не паникует. Один из наших пошёл за водой, стоял в очереди, и вдруг — свет снова загорелся! Маленький, робкий, но всё же. Мы очень надеемся, что сможем вылететь. Хочется домой, как никогда."

Причиной инцидента называют сбои в общеевропейской энергосистеме. Версия о кибератаке почти исключена.

Власти призывают людей оставаться в домах и выходить только в случае крайней необходимости.

...На 9 часов утра 29 апреля электричество восстановлено почти на 90% территории материковой Испании после масштабного блэкаута, обрушившегося на Пиренейский полуостров в понедельник, сообщили власти. Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна.

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