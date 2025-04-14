Хотя участникам рынка недвижимости казалось, что рынок довольно вялый, по данным компании "Arco Real Estate", общее количество сделок по сравнению с 2023 годом выросло почти во всех сегментах, включая новостройки и квартиры в центре Риги.

В 2024 году были зарегистрированы 5593 сделки по приобретению серийных квартир, что на 15% больше 2023 года. Возможно, в этом году можно ожидать большего оживления в сегменте новых проектов, но и рынок серийных квартир по-прежнему будет привлекать покупателей.

Как отмечает член правления "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс, одной из причин такого роста является ситуация на рынке новых проектов, который ранее серьезно тормозило повышение ставки "Euribor" и, соответственно, значительный рост выплат по ипотечным кредитам.

"Очевидно, люди пришли к выводу, что лучше купить квартиру в старом доме, чем брать слишком большой кредит", - отмечает эксперт.

(Delfi.lv)