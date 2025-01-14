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Латвийцы активно меняют русские фамилии на латышские: что в топе?

© Delfi 14 января, 2025 08:28

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Сразу после 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Это продолжается до сих пор - пусть и не с такой интенсивностью, как раньше, сообщает rus.delfi.lv.

Самые распространенные причины смены фамилии - проблемы с интеграцией в общество, семейные конфликты и опасения по поводу того, что подумают о русской фамилии иностранные коллеги. Кроме того, война в Украине стала для многих людей стимулом вернуть себе старые родовые фамилии.

Закон предусматривает несколько правовых оснований, когда человек может изменить свою фамилию. Одно из них - когда фамилия затрудняет интеграцию в общество. В таких случаях есть возможность получить фамилию, которой в семье никогда не было.

Выбирая новую фамилию, люди иногда склонны переводить ее со славянской на латышскую. Например, Виноградов становится Виногсом, Копейкин - Сантимсом. Но чаще вместо славянских фамилий люди придумывают себе новые латышские фамилии, которые красиво звучат на латышском языке. Например, Розе, Димантс, Озолс и тому подобное. Эти фамилии легко понимать и писать.

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