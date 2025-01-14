Латвийцы активно меняют русские фамилии на латышские: что в топе?

Самые распространенные причины смены фамилии - проблемы с интеграцией в общество, семейные конфликты и опасения по поводу того, что подумают о русской фамилии иностранные коллеги. Кроме того, война в Украине стала для многих людей стимулом вернуть себе старые родовые фамилии.

Закон предусматривает несколько правовых оснований, когда человек может изменить свою фамилию. Одно из них - когда фамилия затрудняет интеграцию в общество. В таких случаях есть возможность получить фамилию, которой в семье никогда не было.

Выбирая новую фамилию, люди иногда склонны переводить ее со славянской на латышскую. Например, Виноградов становится Виногсом, Копейкин - Сантимсом. Но чаще вместо славянских фамилий люди придумывают себе новые латышские фамилии, которые красиво звучат на латышском языке. Например, Розе, Димантс, Озолс и тому подобное. Эти фамилии легко понимать и писать.