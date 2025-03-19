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Латвийский политолог: Польша могла бы относительно быстро ликвидировать российские войска в Калининграде

la.lv 19 марта, 2025 09:44

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«Конечно, будет трудно заменить США, поскольку они обычно обеспечивают около двух третей расходов НАТО на оборону. В прошлом году, согласно статистике НАТО, это было 63% или 64%», - сказал в интервью программе „Неделя“ на канале TV24. Post scriptum» доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Он рассказал о вкладе США в бюджет НАТО, а также о военно-оборонительном потенциале Европы, упомянув, в частности, Польшу.

«Почти две трети всех денег стран-членов НАТО поступает от финансовых взносов США, но очевидно, что у США есть другие потребности, другие операции - войска не только в Европе, но и в Японии, Южной Корее и других странах. Так что это будет непросто. Очевидно, что у США также есть потенциал, который трудно заменить. Один из них - это, конечно, ядерное оружие. У США есть ядерное оружие как минимум в шести европейских странах - Турции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии, - которые участвуют в так называемой программе обмена ядерным оружием», - перечисляет Анджанс. Но если США уберут это ядерное оружие из Европы, то оно останется только у Франции и Великобритании, и тогда «сдерживание будет ослаблено».

В интервью TV24 Анджанс подчеркнул, что у США есть и другие военные возможности - разведка, системы связи, логистика, артиллерия и боеприпасы для истребителей.

«Без США крайне сложно, но не стоит паниковать, потому что есть Польша. Польша - одна из самых сильных военных стран в Европе на сегодняшний день. У нее более 200 000 солдат, огромная армия танков, современные истребители», - говорит политолог Анджанс. (...) Польша может, если понадобится, повернуть против российских войск в Калининградской области. В некотором смысле Сувалкский коридор является уязвимым местом - линия границы между Литвой и Польшей протяженностью около 103 км. Но  Калининград является уязвимым местом для России, принимая во внимание, какими военными возможностями обладает Польша. Польша могла бы даже относительно быстро уничтожить российские силы в Калининграде, если бы до этого дошло», - пояснил Анджанс.

Польша также разместила танковую роту в Латвии. «И это немаловажно, что Польша сильна», - добавил он. Кроме того, в Латвии сейчас находятся финские и шведские солдаты. «Они показывают, что в случае необходимости будут готовы сражаться за Латвию», - подчеркнул Анджанс.

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