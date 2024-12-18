Латвийский фильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Голосование членов Академии для определения номинантов во всех 23 категориях начнется 8 января и завершится 12 января.

Номинанты будут объявлены 17 января.

В число 15 фильмов, претендующих на номинацию "Лучший иностранный фильм", наряду с "Потоком" входят такие всемирно известные работы, как "Эмилия Перес" и "Семя священного инжира".

Как сообщалось ранее, 9 декабря "Поток" был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

В начале декабря "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".