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Латвийский дизайнер Рамона Агрума женилась на голливудской звезде

Редакция PRESS 2 января, 2025 18:01

Для настроения 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Латвийская дизайнер Рамона Агрума вступила в брак с голливудской звездой - актрисой австралийского происхождения Ребел Уилсон, сообщает BBC.

Пара в сентябре заключила брак на Сардинии, а затем влюбленные поженились снова, церемонию провела сестра Уилсон.

В 2023 году Ребел сделала Рамоне предложение в замке Спящей красавицы в Диснейленде.

44-летняя Уилсон сказала, что свадьба состоялась в ее родном городе. "Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гара могла приехать, и для нас было очень важно, чтобы она присутствовала", - написала она в Instagram.

 
 
 
 
 
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Как сообщалось, 44-летняя актриса и 40-летняя дизайнер начали встречаться в конце 2021 года, но публично объявили о своем романе только в июне 2022 года.

Вскоре суррогатная мать родила паре дочь Ройс Лиллиан, которая является биологическим ребенком Ребел.

Рамона Агрума — основатель экологического бренда одежды Lemon Ve Limon. Живет в США, но её юность прошла в Латвии, где она закончила школу и поступила в Латвийский университет. 

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