Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мёртвым в Москве

По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной клетке жилого дома в центре российской столицы.

С октября Тимма решил продолжать баскетбольную карьеру в клубе "Аликсон", выступавшем в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок".

Тимма выступал за сборную Латвии с 2014 года. За время своей карьеры он представлял такие латвийские клубы, как "ASK Rīga", ASK/"Juniors", "Liepājas lauvas", "Ventspils" и "VEF Rīga", а также выступал во многих зарубежных клубах.

Прошлый сезон он начал в составе стамбульского "Дарушафака", а завершил в составе испанского "Орбадойро".

...Как сообщает Стархит, тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. «Рядом лежал телефон, на заставке — номер бывшей жены - певицы Анны Седоковой и просьба ей позвонить», — сообщает источник.

По предварительным данным, Янис Тимма добровольно ушел из жизни.

В СМИ уже появилось фото с места трагедии. Как сообщает источник, спортсмен снял номер в отеле, расположенном на первом этаже старенькой пятиэтажке. Там Янис был зарегистрирован с 14 по 16 декабря.

В итоге бездыханное тело Тиммы нашел жилец данного дома… Очевидец сразу обратился в правоохранительные органы. Теперь по поводу произошедшего ведется следствие, деталей которого пока нет в открытом доступе.

Вчера, 16 декабря, Тимма поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав милое видео с ней...

Анна Седокова пока не отреагировала на сообщения о гибели бывшего избранника. Известно, что в начале декабря певица развелась с баскетболистом. Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания, автор песен даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать. Только вчера Янис тепло поздравлял Анну с днем рождения, никто и не мог предположить, что сегодня его не станет…

Напомним, отношения пары начались в 2019 году, вскоре окрыленный любовью Тимма сделал предложение руки и сердца избраннице. Бывшая солистка «ВИА Гры» радовалась, что муж поладил с ее детьми. Дочь Алина говорила, что благодарна ему и называла Яниса хорошим человеком, хоть и не воспринимала его как отца. А у сына звезды Гектора сложилась особенная связь с отчимом. «Гектор называет Яниса по имени, но очень гордится им, безумно его любит. Мне кажется, что придет какой-то момент жизни, когда он сам примет это решение. И давить тут совершенно не надо. Нужно дать возможность людям построить самим эти отношения», — рассуждала Седокова в интервью.

Артистка не скрывала, что их брак был непростым — они то расставались, то сходились вновь. Видя очередное откровение певицы о разрыве, поклонники уже переставали обращать на него внимание. Не приняли они всерьез и тот факт, что Анна подала заявление на развод.

Было очевидно, что и на этот раз спортсмен хотел сохранить семью. «Хватит задавать мне вопросы про нашу личную жизнь. Мы сами со всем справимся», — отвечал он комментаторам с надеждой. Однако исполнительница приняла окончательное решение остановить эмоциональные качели.

«Так изменилась моя жизнь за последнее время. Выходя из долгих счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога? „Вы не бросите курить, пока любите курить“», — писала Седокова в октябре.

Этим летом Анна рассказывала, из-за чего конфликтовала с супругом. «У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома… Все стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели… Мы прям уже разводились, расставались», — раскрывала она в беседе с Ириной Мягковой на YouTube.

В тот период Седокова была уверена, что они справятся со всеми трудностями. «Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя больше, чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечно», — обещала звезда.

«Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты! С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых», — обращалась она.