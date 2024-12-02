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Latvijas dzelzceļš: оборот падает, работников железной дороги ждет продолжение оптимизации персонал

© LETA 2 декабря, 2024 13:54

Бизнес 0 комментариев

Оборот концерна ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) за девять месяцев этого года составил 175,37 млн евро, что на 10% меньше, чем за соответствующий период 2023 года, а убытки выросли почти в семь раз - до 4,954 млн евро, следует из опубликованной компанией информации.

При этом собственный оборот LDz за девять месяцев 2024 года составил 115,659 млн евро, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, а убытки LDz до выплат по инструментам финансового баланса за девять месяцев текущего года сократились на 39,6% и составили 8,711 млн евро.

За первые девять месяцев 2024 года общественная инфраструктура LDz перевезла 8,63 млн тонн грузов, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 14,509 млн пассажиров, что на 11,2% больше.

За девять месяцев текущего года количество километров, пройденных поездами, включая технологические поезда, но без учета собственных километров LDz увеличилось на 5,8% по сравнению с девятью месяцами 2023 года, в том числе пассажирооборот вырос на 18,1%, а грузооборот снизился на 19,5%.

Наибольшая доля грузовых перевозок за девять месяцев текущего года пришлась на импортные перевозки, которые составили 60,8% от общего объема перевозок. Объем такого импорта за девять месяцев 2024 года составил 5,245 млн тонн, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев 2024 года наиболее значительная доля поставок пришлась на поставки зерна, продуктов переработки зерна, семян и плодов (41,1%) и нефти и нефтепродуктов (20,3%). Доля удобрений в общем объеме перевозок составила 3,7%, древесины и изделий из нее - 3,4%, угля - 1,8%, а доля прочих грузов - 29,7%.

В отчете руководства говорится, что в условиях снижения объемов перевозок концерн продолжит работу по повышению эффективности путем пересмотра деловых, организационных и технологических процессов с целью повышения операционной эффективности и снижения затрат.

В то же время значительная часть затрат связана с ресурсами сотрудников - расходами на заработную плату. Таким образом, начатая в 2024 году оптимизация персонала концерна будет продолжена, говорится в отчете.

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