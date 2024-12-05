Латвии ужасно не хватает журналистов — латышских и русских: редактор

Когда разговор зашел о кадрах и их обновлении в печатных СМИ, Гунтар Лицис, исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы, заметил, что в регионах проблема зачастую упирается в деньги: нет возможности платить столько, чтобы конкурировать за профессионалов высокого уровня, которые живут и работают в Риге. При этом, заметил он, и с молодыми кадрами крайне трудно.

«Приходит молодой журналист, у него есть образование, он приходит, пишет статью, отсылает ее корректору. Корректор мне звонит, говорит «Гунтарс, я не знаю что делать. Ну вот я корректирую, а там нечего корректировать, там заново писать надо».

По его словам, есть отдельные примеры, когда в региональных СМИ выращивают собственные кадры. «Но это огромная работа».

Другой участник эфира, редактор «МК-Латвия» Маргита Спранцмане ситуацию описала так: «Дефицит кадров просто острейший. И хотя у нас обучают журналистов в Латвийском университете, но что журналиста в университете невозможно научить, только в редакции. Сейчас нового поколения нет. Из людей, которые [в профессии] моложе меня, я знаю, может быть, на пальцах одной руки».

«К сожалению, мы перекупаем, переманиваем друг у друга людей и используем кадры из регионов, до которых можем дотянуться. Эта ситуация будет ухудшаться и это будет ухудшать качество латвийской журналистики в обоих сегментах — латышском и русском», — прогнозирует она.