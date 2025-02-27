Латвиец приговорен к 15 годам тюрьмы в Зимбабве: условия там далеко не райские

Как пишет портал News Day, 27-летний Виталий Кудряшов был задержан в аэропорту им Мугабе в сентябре 2022 года — там он оказался, путешествуя в Индию.

«После успешного прохождения таможенных формальностей и проверки его багажа сотрудники службы безопасности аэропорта заметили подозрительное содержимое в его двух сумках во время стандартного сканирования», — приводит портал заявление обвинения.

При обыске в потайных отделениях его багажа были обнаружены четыре упаковки героина общим весом 8,35 кг, пишет News Day. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 5 тыс долларов США.

Портал Chronicle в ноябре 2022-го отмечал, что в течение месяца в аэропортах Зимбабве задержали троих иностранцев при попытке провезти героин в Индию (Кудряшов был первым), и все они направлялись на рейс Ethiopian Airlines, когда у них обнаружили наркотики.

У Латвии в Зимбабве нет посольства, но есть почетный консул.

Судя по последнему ежегодному отчету Госдепа США, Зимбабве, мягко говоря, не является эталоном законности и приверженности соблюдению прав человека. Так, в отчете упоминаются незаконные и внесудебные убийства, жестокое, негуманное и унижающее обращение со стороны властей,произвольные аресты и «серьезные проблемы с независимостью судов», а также суровые и угрожающие жизни условия в тюрьмах. О качестве причин последних, в частности, упоминаются: «переполненность, недостаток продовольствия, нехватка воды, заражение вшами, дефицит одеял в сезон холодов, физическое обращение (в частности, побои), недоступность средств личной гигиены, а также адекватных санитарных условий и медицинского обслуживания».