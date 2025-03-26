Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

Победителем стал житель Видземе, купивший лотерейный билет на заправке.

Как отмечает победитель, «миллион евро не изменит мою жизнь. Я понимаю, что это большие деньги, и приз нужно использовать с умом, я обязательно побалую себя поездкой».

Как отмечают представители «Latvijas loto», закон о подоходном налоге с населения предусматривает, что победитель должен заплатить подоходный налог с населения с выигрышей в лотерею свыше 3000 евро. Сумма будет перечислена в бюджет как государства, так и конкретного муниципалитета, где будет объявлен победитель.

Моментальная лотерея «Миллион» была запущена компанией «Latvijas lotto» в ноябре 2022 года.

Уже сообщалось, что первый приз в один миллион евро в моментальной лотерее «Миллион» был выигран в апреле 2023 года. Тогда победительницей стала жительница Курземе, а в 2024 году второй миллион выиграла жительница Риги.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в прошлом году оборот «Latvijas lotto» составил 100,3 млн евро, что на 8,9% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 1,5% и составила 14,025 млн евро.

«Latvijas lotto» было зарегистрировано в июле 1992 года, его основной капитал составляет 1,4 миллиона евро. «Latvijas lotto» полностью принадлежит государству и является единственной компанией, имеющей право организовывать национальные лотереи и розыгрыши.

