«Куда ступает нога русского солдата, то наше». Путин не исключил оккупации города Сумы

«У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю», — сказал Путин, отвечая на вопрос о создании «зоны безопасности» в Сумской области.

При этом он отметил, что российская армия «вынуждена создавать зону безопасности вдоль границы», поскольку ВСУ ранее вторглись в Курскую область.

На вопрос о протяженности «зоны безопасности», которую Россия намерена создать в Украине, Путин ответил: «В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр».

«Куда ступает нога русского солдата, то наше», — сказал Путин, комментируя продвижение российских войск в Украине.

Также Путин в очередной раз заявил, что считает русский и украинский народы одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», — заявил он.

В пятницу вечером на эти слова ответил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он опубликовал пост в сети Х на английском языке, в котором написал: «Циничное заявление Путина демонстрирует полное неуважение к мирным усилиям США».

«Пока США и другие страны мира призывают к немедленному окончанию убийства, российский главный военный преступник обсуждает планы по захвату новых украинских территорий и убийству большего числа украинцев, — пишет Сибига. — Но из всех безумных заявлений Путина обращают на себя внимание его слова о том, куда ступает нога русского солдата. В реальности, куда бы не ступила нога русского солдата, он приносит только смерть, разрушение и опустошение».

Буферная зона

Путин 22 мая, на совещании с членами правительства, заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной для защиты российских регионов от угроз со стороны ВСУ. Впервые о таких планах он говорил еще в марте 2024 года.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, чтобы создать «буферную зону» глубиной в 10 км. По его оценкам, численность российской группировки, готовящейся к наступлению, составляла более чем 50 тысяч человек.

Военные аналитики в начале июня отмечали, что российская армия усиливает наступление в Сумской области, начавшееся ранней весной. По оценкам военных экспертов, в начале июня российские войска находились в 20-25 км от окрестностей Сум.

Заход на территорию Украины в приграничные районы Сумской области российские войска осуществили еще в конце зимы. Проводя операцию по вытеснению украинских войск из Курской области, они пересекли границу в районе села Новенькое и начали пробиваться к трассе Сумы-Суджа. Это была главная логистическая артерия ВСУ на этом участке фронта.

В начале июня в НАТО заявили, что альянс внимательно следит за действиями РФ по наращиванию войск у границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области в приграничные села Сумщины.

При этом эксперты американского Института изучения войны (ISW) ранее говорили о том, что у российских военных может быть цель захватить Сумы, однако, по их мнению, достичь ее в ближайшее время российские войска не смогут.

«ISW продолжает считать, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года российские войска не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч человек», — говорилось в одном из июньских отчетов ISW.