Кто из депутатов проголосовал за увеличение налога на эксплуатацию транспортных средств? СПИСОК

В результате этого голосования, с 1 января 2025 года налог на машины увеличился на 10%.

"Закон также меняет порядок уплаты налога, так что с 2025 года его нужно будет платить ежегодно и до 31 января, если не было оплаты в течение прошлого календарного года. В аннотации к законопроекту поясняется, что в настоящее время многие налогоплательщики привыкли платить налог за использование транспортного средства вместе с государственной проверкой на пригодность к эксплуатации.

"Спасибо" говорим тем же партиям, которые придумали дополнительную плату за каждый рецепт и которые спокойно идут на повышение счетов за электроэнергию и продолжают вгонять страну в долги. Это Прогрессивные, Новое Единство, Зелёные и Крестьяне", - отмечает Чекушин.

Планируется, что увеличение этого налога принесёт в бюджет страны в этом году 11,38 миллиона евро.