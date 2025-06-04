Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Кражи зеркал и повреждения автомобилей: Ригу опять накрыла эта напасть. Что говорит полиция?

Редакция PRESS 4 июня, 2025 11:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Какое-то время о кражах зеркал заднего вида не было слышно. А в последние дни, начиная с минувших выходных, сразу несколько сообщений об автомобильных кражах появилось в рижских районных группах социальной сети Facebook. Лишились боковых зеркал жители Ильгюциемса, Иманты, Даугавгривы и Зиепниеккалнса.

Жительница микрорайона Даугавгрива Вероника рассказала Press.lv, что заметила отломанное зеркало на своем рано утром в субботу, когда собиралась ехать на машине по своим делам:

- А в соседнем дворе у знакомого сняли колеса. Попыталась запросить записи с камеры наблюдения в близлежащем магазине TOP, но, оказалось, что все их камеры выходят на другую сторону, а значит, по их видеозаписям вора опознать  не удастся. Хорошо, что у нас есть страховка KASKO, и мы уже подали заявление. Но уже понятно, что придется оплатить самориск, так что, в любом случае, мы потерпим убытки. Не говоря уже о сорванных планах. Чтобы доехать до автосервиса, зеркало пришлось приматывать.

На то, что полиция поймает виновных, мы особо не надеемся, поэтому заявление не подавали. Тем более, что наказаний за кражи в небольших размерах – менее минимальной зарплаты, - сейчас фактически нет. Дело если и возбудят, то вскоре закроют. Мы с таким уже сталкивались. Увы. Машина стоит возле дома, во дворе. На гараж нет средств. Поэтому осознаем, что риск, конечно, есть. Но, думаю, если бы полиция чаще патрулировала по дворам, воровали бы меньше.

...В местной тематической группе FB Зиепниеккалнс пострадавшие от автокраж на днях разместили предупреждение:

«Уважаемые жители Зиепниеккалнса! В районе орудуют воры, - крадут зеркала. Кражи уже были замечены по адресу Ebelmuižas iela 12, около 95-ой школы и также в микрорайоне Ильгюциемс. Будьте бдительны! – предупреждают администраторы группы, - тот факт, что зеркала оттрафарированы,   воров не смущает. Камеры на домах и школах так же их не останавливают! Мы заметили, что крадут зеркала в основном с машин BMW от 2015 года и моложе.

Не стесняйтесь вызывать полицию на любую подозрительную активность возле машин.»

А что говорят в полиции?

Представитель Госполиции Гита Гжибовска так комментирует ряд краж зеркал заднего вида с автомобилей:

- В прошлую субботу, 31 мая, на улице Дубулту в Риге (микрорайон Иманта) с автомобиля были украдены зеркала заднего вида. Владельцы подали заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 180 статье  Уголовного закона Латвии о краже в небольшом размере.

Аналогичный инцидент произошёл и на следующий день, в воскресенье, 1 июня, в микрорайоне Зиепниеккалнс -  на улице Валдекю в Риге. Там с автомобиля также были украдены зеркала и повреждён кузов. В этом случае также возбуждено уголовное дело по 180 статье Уголовного закона - о краже в небольшом размере, а также по 1 части  185 статьи  Уголовного закона о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.

- Удалось ли стражам порядка поймать виновных?

- В настоящее время ведётся активное расследование, устанавливаются возможные виновные лица. О незаконном снятии автомобильных шин Государственная полиция пока не получала заявлений.

...Госполиция призывает жителей не быть равнодушными. Если вы стали очевидцем преступления, немедленно сообщите об этом в Государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Фото потерпевших.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:50 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать