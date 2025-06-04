Кражи зеркал и повреждения автомобилей: Ригу опять накрыла эта напасть. Что говорит полиция?

Жительница микрорайона Даугавгрива Вероника рассказала Press.lv, что заметила отломанное зеркало на своем рано утром в субботу, когда собиралась ехать на машине по своим делам:

- А в соседнем дворе у знакомого сняли колеса. Попыталась запросить записи с камеры наблюдения в близлежащем магазине TOP, но, оказалось, что все их камеры выходят на другую сторону, а значит, по их видеозаписям вора опознать не удастся. Хорошо, что у нас есть страховка KASKO, и мы уже подали заявление. Но уже понятно, что придется оплатить самориск, так что, в любом случае, мы потерпим убытки. Не говоря уже о сорванных планах. Чтобы доехать до автосервиса, зеркало пришлось приматывать.

На то, что полиция поймает виновных, мы особо не надеемся, поэтому заявление не подавали. Тем более, что наказаний за кражи в небольших размерах – менее минимальной зарплаты, - сейчас фактически нет. Дело если и возбудят, то вскоре закроют. Мы с таким уже сталкивались. Увы. Машина стоит возле дома, во дворе. На гараж нет средств. Поэтому осознаем, что риск, конечно, есть. Но, думаю, если бы полиция чаще патрулировала по дворам, воровали бы меньше.

...В местной тематической группе FB Зиепниеккалнс пострадавшие от автокраж на днях разместили предупреждение:

«Уважаемые жители Зиепниеккалнса! В районе орудуют воры, - крадут зеркала. Кражи уже были замечены по адресу Ebelmuižas iela 12, около 95-ой школы и также в микрорайоне Ильгюциемс. Будьте бдительны! – предупреждают администраторы группы, - тот факт, что зеркала оттрафарированы, воров не смущает. Камеры на домах и школах так же их не останавливают! Мы заметили, что крадут зеркала в основном с машин BMW от 2015 года и моложе.

Не стесняйтесь вызывать полицию на любую подозрительную активность возле машин.»

А что говорят в полиции?

Представитель Госполиции Гита Гжибовска так комментирует ряд краж зеркал заднего вида с автомобилей:

- В прошлую субботу, 31 мая, на улице Дубулту в Риге (микрорайон Иманта) с автомобиля были украдены зеркала заднего вида. Владельцы подали заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 180 статье Уголовного закона Латвии о краже в небольшом размере.

Аналогичный инцидент произошёл и на следующий день, в воскресенье, 1 июня, в микрорайоне Зиепниеккалнс - на улице Валдекю в Риге. Там с автомобиля также были украдены зеркала и повреждён кузов. В этом случае также возбуждено уголовное дело по 180 статье Уголовного закона - о краже в небольшом размере, а также по 1 части 185 статьи Уголовного закона о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.

- Удалось ли стражам порядка поймать виновных?

- В настоящее время ведётся активное расследование, устанавливаются возможные виновные лица. О незаконном снятии автомобильных шин Государственная полиция пока не получала заявлений.

...Госполиция призывает жителей не быть равнодушными. Если вы стали очевидцем преступления, немедленно сообщите об этом в Государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Фото потерпевших.