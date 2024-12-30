В новогодние праздники у пожарных и медиков неотложной медицинской помощи традиционно прибавляется работы. По сравнению с обычными днями, согласно данным Государственной пожарной и спасательной службы (ГПСС), количество пожаров увеличивается в 1,5-2 раза. Так, в прошлом году 31 декабря на улице Дарза в Добеле в двухэтажном жилом доме загорелась рождественская елка. Из-за нее загорелся и потолок. До приезда пожарных из здания эвакуировались три человека, один из них серьезно обгорел, уточнили в СНМП. А в новогоднюю ночь 2023 года произошли куда более трагические события. Тогда загорелась квартира в пятиэтажном доме в Плявниеках. Пожарным пришлось работать более трех часов, чтобы справиться с огнем. В итоге в дыму задохнулся пожилой мужчина, пять жильцов попали в больницы. Вода залила квартиры на нижних этажах. Дом пришлось отключать от света, газа и тепла. А причиной пожара стала маленькая свечка, которая была установлена на блюдце возле новогодней елки. Она почти полностью догорела. В квартире проживали 57-летняя женщина и ее 18-летний сын. Ровно в полночь они выбежали на улицу смотреть салют. Тем временем пламя от затухающей свечи попало на уже порядком подсохшую хвою новогодней елки. Она вспыхнула моментально, после чего огонь перекинулся на шторы, мебельную ткань. Когда хозяева вернулись в дом после салюта, то в свою квартиру они уже войти не смогли из-за едкого дыма. Именно он, а вовсе не огонь является причиной большинства летальных исходов на пожаре. Мы живем среди самых разнообразных синтетических материалов, которые при горении выделяют едкий дым черного цвета.

В свою очередь, за прошлогоднюю новогоднюю ночь врачи «скорой» получили около 200 звонков. Это много, однако серьезных травм и ДТП не было, хотя алкоголь латвийцы употребляли «ненормально много», - прокомментировали информацию с Службе неотложной медицинской помощи. К предстоящим праздниками врачи и пожарные тоже готовятся, хотя в этом году праздничная рождественская неделя оказалась богатой на выходные и праздновать латвийцы начали уже заранее.

Следите за свечами

Свечи в Латвии продаются без всяких ограничений. Завод в городе Добеле выпускает свечи самых разнообразных форм и цветов. Но это вовсе не безобидный предмет декора. У него есть открытое пламя. Пожары из-за оставленных без присмотра венков адвента регистрируются в стране чуть ли не каждый год. Поэтому в ГПСС настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких:

- используйте свечи с невоспламеняемыми защитными абажурами или колпачками;

- используйте прочные металлические, стеклянные или керамические подсвечники;

- не используйте свечи с воспламеняющимися декоративными элементами;

- расстояние от свечей до гардин, штор, декоративных предметов, жалюзи и постельных принадлежностей, елок должно быть не менее 1,2 метра;

- свечи должны быть недоступны для маленьких детей и домашних животных;

- не используйте свечи с декоративными кольцами в виде цветов;

- перед тем, как выйти из комнаты, потушите свечи;

- никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра.

Но и обычная электрическая гирлянда, украшающая елку, которая пришла на смену свечам, тоже может стать причиной пожаров. Весь год она в перекрученном виде пылилась на антресолях или чердаке. Потом ее кое-как раскрутили и подключили в сеть через удлинитель. За это время провод мог перетереться и начать искрить. Поэтому надо использовать только исправные электрогирлянды.

Внимание фейерверку

Наряду с традиционным шампанским жители Латвии используют для создания праздничной атмосферы петарды, фейерверки и салюты. В Латвии все пиротехнические изделия поделены на четыре класса в соответствии со степенью опасности. В свободной продаже можно встретить только изделия от 1-го до 3-го класса. Изделия 4-го могут приобрести только профессионалы-пиротехники, имеющие лицензию. В свою очередь, 1-й класс доступен только лицам от 14 лет, а 2-й и 3-й - от 18 лет. Поэтому, расплачиваясь с курьером, который привез заказанный в онлайне товар, покажите ему документ, удостоверяющий личность.

Перед покупкой обязательно проверьте упаковку. Целостность упаковки должна быть сохранена. Нарушенная упаковка в лучшем случае приведет к несрабатыванию пиротехники, в худшем - к ее преждевременному срабатыванию и, как следствие, к травмам и ожогам. Причиной тому может послужить влага, которая попала вовнутрь. Поэтому не стоить хранить петарды или римские огни где-нибудь в сарае или на балконе. Также не стоит пренебрегать чтением инструкции, которая обязательно должна прилагаться к заказанному товару. На любом пиротехническом изделии должны быть указаны условия его использования, способы безопасного запуска, правила хранения, срок годности или гарантийный срок, дата изготовления, реквизиты изготовителя, информация о сертификации и прочие сведения, обусловленные спецификой пиротехнической продукции.

Каждый год в Латвии регистрируется несколько пожаров, вызванных неправильным применением пиротехники. Конечно, хорошего мало, когда вам в окно залетит какая-нибудь римская свеча. Поэтому ГПСС в этом году, так же как и в предыдущие годы, напоминает о соблюдении правил техники безопасности. Применение любой пиротехники запрещено внутри зданий. На открытых пространствах запускать можно, но только в полночь по латвийскому времени. Если же запалить на час раньше, то вы рискуете получить большие неприятности - как люди, прославляющие российскую агрессию.

Фейерверки допускается запускать только в безопасных местах, где вблизи нет деревьев и строений, линий электропередачи. Расстояние должно быть не менее 50 метров. Также не рискуйте при ветреной погоде, когда идет снег или дождь. Недопустимо запускать фейерверк с балкона – это может привести к пожару. При использовании ракет не следует плотно фиксировать ее хвост (рейку) в снегу, ракета может не взлететь и взорваться на земле. Батарею салютов, напротив, необходимо плотно фиксировать в снегу или на земле во избежание смещения траектории полета зарядов. То же самое относится к римским свечам. Ни в коем случае не подбирайте сразу не сработавшую пиротехнику, так как замедленный заряд может продолжать тлеть и срабатывание произойдет чуть позже, у вас в руках. И, самое главное, право запуска фейерверка надо доверить трезвому человеку. Помните, что пьяный человек может стать виновником пожара. Кроме того, в таком состоянии люди не всегда могут адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды.

Свои предупреждения есть и у санитарных врачей. Когда наступает время грохота и светопреставления, ваши домашние питомцы могут вести себя непредсказуемо. Если кошки просто могут забиться куда-нибудь в укромное местечко, то собаки могут взбеситься и либо куда-нибудь убежать, либо броситься на хозяина. Поэтому надо заранее увести от места фейерверка всех братьев наших меньших.

Александр ФЕДОТОВ.