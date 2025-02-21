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Конгресс США прекращает военную помощь Украине: «Всё тянется слишком долго»

© Deutsche Welle 21 февраля, 2025 16:01

Мир 0 комментариев

Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине, заявил в эфире телеканала Newsmax в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он пояснил, что не наблюдает интереса к предоставлению дальнейшей помощи Украине и что выделение средств Киеву следует прекратить, так как "все это тянется слишком долго".

К этому ни у кого "нет аппетита", заявил республиканец Джонсон. Он подчеркнул, что сначала следует завершить войну в Украине. "И я могу сказать вам, что наши европейские союзники тоже осознают эту необходимость", - добавил политик. Вопросы бюджета в США решает в первую очередь Палата представителей, где республиканцы, поддерживающие политику президента страны Дональда Трампа, имеют большинство, отмечает агентство Reuters.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет победить Россию, поскольку та имеет большое численное преимущество, а европейские запасы оружия истощены. Вэнс также подчеркнул, что ни у Европы, ни у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, ни у украинцев "не было какого-либо пути к победе". "Это было верно три года назад, это было верно два года назад, это было верно в прошлом году, и это верно сегодня", - утверждает Вэнс.

Высказывания Трампа о Зеленском были неоднократно раскритикованы

Ранее президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором и высказался за проведение президентских выборов в Украине. Этим высказываниям предшествовали переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии.

Утверждения Трампа опровергла Организация Объединенных Наций (ООН), подчеркнув легитимность украинского лидера. "Президент Зеленский занимает свой пост после выборов, проведенных должным образом", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel предупредил: "Заявлять, что президент Зеленский не имеет демократической легитимности, - это просто ошибочно и опасно".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF сообщила: "Если не писать поспешные посты в соцсетях, а присмотреться к реальному миру, то станет ясно, кто в Европе, увы, вынужден жить в условиях диктатуры: это люди в России, люди в Беларуси".

Глава федерального министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) в свою очередь написал в соцсети X: "Заявление президента США шокирует. Это беспрецедентное искажение реальности и крайне опасная риторика. Правда в том, что диктатор Путин напал на демократическую Украину".

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