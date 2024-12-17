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Когда же каникулы? Министерство образования определилось с датами для школьников на ближайшие годы

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 18:14

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Сегодня, 17 декабря, в правительстве был утвержден подготовленный Министерством образования и науки проект постановления о начале, окончании и каникулах учебного года 2025/2026, сообщает отдел коммуникации ведомства.

Учебный год 2025/2026 в латвийских школах начнется 1 сентября 2025 года.

Учебный год для учащихся 1-8 и 10-11 классов завершится 29 мая 2026 года, для учащихся 9 классов – 12 июня, а для выпускников 12 классов – 29 июня.

Каникулы в учебном году:

Осенние каникулы – с 20 октября 2025 года по 24 октября 2025 года;
Зимние каникулы – с 22 декабря 2025 года по 2 января 2026 года;
Весенние каникулы – с 9 марта 2026 года по 13 марта 2026 года;
Летние каникулы для учащихся 1-8 и 10-11 классов – с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Как и раньше, образовательные учреждения будут иметь право самостоятельно принимать решение о дополнительной неделе каникул для учащихся 1 классов во втором семестре.

В случае непредвиденных обстоятельств, когда учебный процесс невозможно организовать в течение как минимум одной недели, директор учебного заведения, согласовав с учредителем, имеет право продлить учебный год для 1–8 классов и 10–11 классов.

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