КНДР пообещала поддерживать Россию в войне против Украины

Шойгу и Ким обсудили операцию в Курской области

И в тексте ЦТАК, и в сообщении на сайте Совбеза РФ говорится, что Ким и Шойгу обсудили бои в Курской области, где северокорейские солдаты воевали против ВСУ. Совет безопасности России сообщает, что обсуждался вопрос "увековечивания памяти подвига корейских воинов".

В Пхеньяне заявили о "несравненной доблести и самоотверженности самых лучших сыновей корейского народа, которые плечом к плечу с российскими бойцами в одном окопе сражались в операции по освобождению Курской области и защитили ценную часть российской территории, как свою Родину".

Между Россией и КНДР действует договор о сотрудничестве

ЦТАК и Совбез РФ ссылаются на Договор о стратегическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, который был заключен в столице КНДР во время визита Владимира Путина 19 июня 2024 года. Он предусматривает военную и иную помощь одной страны другой, если какая-либо из них подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года военнослужащие КНДР прибыли в Курскую область, где участвовали в боях против ВСУ. Сначала власти РФ отрицали их присутствие. В апреле 2025 года это признали Минобороны и МИД РФ, а затем и сам Путин. Тогда же в Пхеньяне объявили о "победоносном завершении" этой операции.

Сергей Шойгу уже посещал Пхеньян в июле 2023 года, когда занимал должность министра обороны России. Эксперты предполагали, что уже тогда стороны стали обсуждать поддержку Пхеньяном Москвы в ее военной агрессии против Украины.