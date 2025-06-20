В середине мая на рынок начала поступать клубника из Польши. Что же касается латвийской продукции, то, с учетом необычно холодной первой половины апреля, заморозков на почве и последовавших за ними проливных дождей, в этом году ее вряд ли будет много. И появится она на прилавках лишь после праздника Лиго. Отличается ли латвийская клубника по качеству, а также по содержанию пестицидов и других химикатов от своих зарубежных конкурентов?

В испанских "холодницах"

Кто бывал на юге — в той же Испании, Греции или в более южных широтах, наверняка видел теплицы. Но, в отличие от наших укрытий для растений, их, наверное, лучше всего называть «холодницами», так как задачей этих сооружений является защита посадок от палящих лучей солнца. К тому же уже довольно давно известно о производстве различных видов так называемой урожайной пленки, пропускающей, в отличие от обычной, ультрафиолетовый спектр излучения солнца. В пленку введены экологически безвредные добавки, преобразующие солнечные лучи в красное свечение (что повышает урожайность и сокращает период созревания).

Именно под такой пленкой поспевает в том числе и испанская клубника. На ее выращивании специализируются крестьянские хозяйства, расположенные в провинции Уэльва. Здесь собирают в год в среднем около 150 000 тонн ягод, что составляет 65% всего объема урожая данной культуры, получаемого в Испании.

Более половины собранного урожая отправляют на экспорт, в том числе в Латвию. Крупные торговые сети покупают товар напрямую, а мелкие предприниматели вынуждены прибегать к услугам польских посредников. Обычно они отправляются на варшавский оптовый продовольственный рынок «Бронище. Как-то раз на заправке в польском городе Сувалки автор встретил бус с латвийскими номерами, грузовой отсек которого был полностью заставлен ящиками с клубникой. Водитель как раз спешил на ночной рынок в Риге.

Принцип выращивания

Привычным сельским пейзажем региона Уэльва являются убегающие к горизонту бесконечные ряды теплиц. Давайте заглянем внутрь данного сооружения. На металлические рамки натянута прозрачная пластиковая пленка, через которую проникает рассеянный свет. Почва тоже выстлана полиэтиленовой пленкой, но уже черного цвета. Она не дает прорастать сорнякам, да и лишает ягодные кустики возможности размножать свою зеленую поросль. Чем меньше соков уходит на создание «потомства», тем крупнее становится плод.

Стремление укрывать почву грядок в условиях, близких к идеальным, специалисты объясняют желанием сэкономить на воде: пленка препятствует выпариванию ее из почвы, сохраняя таким образом необходимый микроклимат.

Перед тем как высаживать молодые побеги в грунт, испанские фермеры производят «дезинфекцию» почвы: сорняки, насекомые, патогенную плесень уничтожают химическими агентами, внедряемыми в землю. И вот среди всей этой химии с синтетикой зреет урожай под девизом: «Больше, быстрее, красивее!».

В мире известно около тысячи сортов клубники. Но на 98% площадей, отданных под нее в Уэльве, культивируется калифорнийская «камароса». На вид она идеальная: крупные и сочные ягоды ослепительно–красного цвета. Но вот вкусовые качества оставляют желать лучшего. Оно и понятно, ведь это проблема всех ягод и фруктов, быстро созревающих и выращивающихся на экспорт: они просто не успевают набрать вкус. К тому же процесс созревания у всех плодов и ягод совпадает с началом гниения. А ягода, которую повезут в фурах на другой конец Европы, просто не имеет права испортиться раньше времени.

Поэтому и был выведен промышленный сорт, представители которого фотогеничны, как топ–модели, и сохраняют товарный вид при длительной транспортировке. Но все равно клубнику собирают созревшей примерно на 90%, а окончательное дозревание происходит уже в дороге или на оптовом складе.

На польских полях

К югу от Варшавы привычной составляющей сельского пейзажа являются яблоневые сады и клубничные поля. Характерной особенностью польских ягод является специфическая расфасовка — прямоугольные корзиночки с ручками (по–польски — «лубянки"). В отличие от Испании, у поляков кустики высаживают не в теплицах, а в поле. Но посадки проходят весь цикл химической обработки, ведь иначе вредители и болезни уничтожат весь урожай и фермеры останутся в убытке.

Весной после зимовки кусты опрыскивают растворами препаратов, содержащих аналоги растительных гормонов, и стимуляторами роста. Затем идут в ход химические или биологические пестициды для борьбы с прозрачным земляничным клещом. Обязательно также и профилактическое опрыскивание перед цветением для стимуляции завязей и борьбы с долгоносиком, земляничным клещом, серой гнилью ягод, мучнистой росой, антракнозом, листовыми пятнистостями. Всего до момента созревания посадки обрабатывают до пяти раз.

Но польская клубника слаще и ароматнее испанской или греческой, ведь она выращивается в открытом грунте и подвержена воздействию колебания дневных и ночных температур. И чем выше температурная амплитуда, тем больше в ягодах накапливается сахара и тем они слаще. Польская ягода может попасть на латвийские прилавки в пределах суток после сбора, тогда как испанскую или греческую нужно везти два–три дня. Но и здесь клубнику собирают чуть–чуть недозрелой, чтобы она сохраняла свой товарный вид хотя бы неделю.

По одинаковой технологии

Собираемые в северных широтах ягоды из–за прохладных ночей обычно слаще. В этом и кроется преимущество латвийской ягоды. Именно поэтому клубничные поля есть в Эстонии и Финляндии, где климат куда более суров. А на больших плантациях, чтобы получить товарную продукцию, технология обработки пестицидами, минеральными удобрениями и стимуляторами роста одинаковая что для Польши, что для Латвии. Поэтому не случайно зачастую польскую ягоду выдают за латвийскую. А она, в свою очередь, у наших северных соседей — эстонцев превращается уже в местную. В

прошлом году на рынке в Пярну после проверки санитарной службы за одну ночь эстонская клубника моментально стала латвийской. При этом эстонцы имели вполне обоснованное подозрение, что ягода была выращена вовсе не в Латвии, а в той же Польше. Как видно, распознать по вкусу, аромату и внешнему виду государственное происхождение клубники не так–то просто. Но торговец обязан предъявить накладные на закупку товара и указывать страну происхождения на ценнике.

Как выбирать?

Идеальная клубника должна иметь сухую, гладкую и упругую поверхность, без каких-либо признаков повреждений или пятен. Не стоит брать клубнику, которая выглядит влажной или, наоборот, пересохшей, а также ягоды с вмятинами или плесенью. Зрелая клубника отличается насыщенным и равномерным цветом. Если на ягоде есть белые или зеленоватые участки, особенно на кончике, скорее всего, она еще не созрела и будет кислой. Также перед покупкой стоит посмотреть на форму и размер плодов. Ягоды на прилавке должны быть примерно одинаковыми — это означает, что они принадлежат к одному сорту и не перекладывались многократно перед продажей.

Александр ФЕДОТОВ.