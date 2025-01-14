Китай может продать подразделение TikTok в США Илону Маску

Правительство Китая рассматривает возможность продажи американского подразделения компании TikTok - TikTok US - мультимиллиардеру Илону Маску. Как пишет во вторник, 14 января, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в Пекине обсуждают вариант передачи TikTok US под контроль платформы X (ранее - Twitter), принадлежащей Маску.

При этом TikTok будет поддерживать меры X по привлечению рекламодателей, а компания Маска в сфере искусственного интеллекта xAI может получить доступ к большим объемам данных, указывает агентство. По его данным, переговоры находятся на предварительной стадии.

В TikTok отрицают возможную передачу Маску

О возможности заключения Китаем сделки с Маском после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа пишет и американская газета The Wall Street Journal. Представитель TikTok Майкл Хьюз в свою очередь отрицает вероятность передачи Маску TikTok. "Никто не может ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел", - заявил Хьюз в интервью порталу The Verge и британской медиакомпании BBC.