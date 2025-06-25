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Каждый третий моложе 20 лет: в террористы вербуют в компьютерных играх и на онлайн платформах

Редакция PRESS 25 июня, 2025 08:16

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Террористы становятся всё моложе, и почти каждый третий не достиг 20 лет. Самому младшему подозреваемому всего 12 лет, говорится в отчёте «Европола», опубликованном во вторник.

Организации, использующие «онлайн-культовые сообщества», применяют цифровые платформы для распространения изображений насилия, оказания давления на жертв и призывов к насилию среди молодёжи. Это заявление сделали представители Европейской полиции в Гааге, представляя отчёт о тенденциях терроризма.

Многие из этих группировок связаны с исламским терроризмом и правыми экстремистами. Целью таких групп становятся особенно уязвимые молодые люди, чаще всего в возрасте от 8 до 17 лет.

«Террористические группировки ориентируются на уязвимые лица, особенно тех, кто страдает от ментальных проблем, социальной изоляции или цифровой зависимости», — предупредила исполнительный директор «Европола» Катерина Де Болла.

В отчёте подчёркивается, что радикализация среди молодёжи часто связана с психическими расстройствами, социальной изоляцией и цифровой зависимостью. Террористические группировки нацеливаются на уязвимых подростков, предлагая им чувство принадлежности и цели.

Европейский комиссар по внутренним делам Магнус Брюнер призвал сохранять бдительность, уделяя особое внимание радикализации и эксплуатации молодёжи, с которыми террористы и экстремисты работают через интернет-платформы.

Кроме того, как сообщает «Европол», радикализация также способствует геополитическая напряжённость, включая войну в Газе, войну России с Украиной и нестабильную ситуацию в Сирии.

Онлайн-сообщества, использующие платформы как TikTok, Telegram и Discord, становятся основными каналами для распространения экстремистской пропаганды. Контент часто адаптируется под молодёжную аудиторию, включая мемы, видеоигры и манипулятивные нарративы.

Особое беспокойство вызывает использование новых технологий для возможной радикализации и вербовки террористов. В распространении пропаганды и ненависти в беспрецедентных масштабах активно используется искусственный интеллект (ИИ).

Террористы активно используют искусственный интеллект для создания и распространения пропаганды, включая фальшивые видеоматериалы и мемы, что усложняет задачу по выявлению и блокировке такого контента.

В 2024 году в 14 странах ЕС было зафиксировано 58 попыток организации терактов. 34 из них были совершены, остальные были предотвращены или неудачны.

Всего задержано 449 подозреваемых.

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