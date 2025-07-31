Какой наглец! Таинственный котохудожник разрисовывает автобусные остановки в Нарве

В ночь на 22 июня камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина оставлял надписи на остановке на Петровской площади. В ту же ночь похожие граффити появились и на остановках «Калда» и «Яама». Все рисунки выполнены одним маркером и легко узнаваемы: черной краской нанесены короткие фразы, к которым неизменно добавлен рисунок кота, пишет Rus.Postimees.

Директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова заявила, что этот вандал уже неоднократно портил остановочные павильоны на улицах «Яама», «Калда», «Петровская площадь» и в других местах города.

В последнем случае на удаление и перекрашивание граффити город был вынужден потратить более тысячи евро. Наталья Шибалова призывает полицию найти нарушителя и привлечь его к ответственности. На одной из остановок лицо молодого человека попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Если автор творчества узнал свои работы, у него есть возможность самостоятельно обратиться в Департамент полиции и погранохраны с разъяснениями совершенных им действий. Призываем жителей города бережно относиться к городскому имуществу и не оставаться равнодушными, если вы стали свидетелем подобных действий», - говорится в обращении Нарвской горуправы к жителям города.