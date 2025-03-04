«Как в советские времена»: от латвийских врачей требуют отчитываться о поездках за границу

Оказывается, для медиков существует особый порядок отчетности о выезде за пределы страны. В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня врачи, желающие выехать за пределы Европейского Союза, даже если поездка носит профессиональный характер, должны согласовывать это с «службой безопасности больницы».

О таком порядке порталу LA.LV рассказал один из читателей, которого эта новость удивила: «Это прямо как в советские времена, когда за каждый шаг нужно отчитываться! У меня нет вопросов по поводу случаев, когда врач планирует поездку в Россию или Беларусь. Понятно, что туда ехать не стоит, но зачем такие формальности, например, для поездки в Китай?»

Журналисты связались с представителями больницы, чтобы выяснить, действительно ли установлен такой строгий порядок.

В больнице пояснили: «Больница Страдиня является обществом капитала Министерства здравоохранения, поэтому наша деятельность организуется в соответствии с нормативными актами и указаниями ответственных учреждений. В данном случае мы получили соответствующие рекомендации и не имеем юридических оснований их не выполнять. Для сотрудников больницы не установлено, но рекомендуется информировать о частных поездках в страны, которые не являются членами Европейского Союза или Организации Североатлантического договора (НАТО)».