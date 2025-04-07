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«Как в остросюжетном фильме!» Житель Салдуса отвез ребенка в травмпункт, но дверь оказалась заперта (1)

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 08:05

Латышские СМИ 1 комментариев

В пятницу и субботу тысячи людей поделились постом в "Фейсбуке", который опубликовал Мартиньш, попавший в исключительно неприятную ситуацию в Салдусе. Все это вызвало у него небеспочвенное недоумение по поводу того, в каких условиях мы в данный момент живем, пишет la.lv.

"Вначале хочу сказать Большое Спасибо ребятам из Салдусской дорожной полиции, которые быстро отреагировали и сопровождали нас по центру Салдуса, не останавливаясь до дверей травмпункта в Салдусской больнице, но..." - так начинается пост Мартиньша, озаглавленный "Где мы живем?"

Однако оказалось, что дверь просто-напросто заперта!

"Ты когда-нибудь пробовал окровавленными руками выжать из своего тарантаса все, на что тот способен, чтобы как можно скорее попасть к докторам с шестилеткой рядом, у которого открытая травма головы? Я - да! Потому что в Салдусской больнице в пятницу, в 14:00, дверь травмпункта заперта! Хирург уже закончил работу в 12:00!

Но на своей машине мы, дескать, можем поехать в Кулдигу, там помогут. Спасибо!

По дороге в голову приходят разные размышления - какой налог я не заплатил? Я что, в лесу живу? Поймет ли следующий полицейский эту ситуацию или у меня отберут права? И вообще - что это такое?

Это не первая поездка с такими размышлениями в Кулдигскую больницу, так как в Салдусском краевом самоуправлении нет... Но этот раз был особенным - как в остросюжетном фильме!

Поэтому появился этот пост, и надеюсь, что приветствие получит тот самый человек. Говорят, что у каждой проблемы есть Имя и Фамилия! Я не знаю этого, но хочу сказать - СПАСИБО! Спасибо, что закрываем и сокращаем! Надеюсь, что именно ТЕБЕ никогда не придется испытать такой гаммы ощущений на протяжении 60 км!" - пишет отец больного ребенка.

К счастью, эта история кончилась хорошо - к врачам попали, раны залечит время. Мартиньш благодарен Кулдигской больнице (на фото) за оказанную помощь.

В комментариях люди от души желают здоровья ребенку, сочувствуют его отцу и не упускают случая покритиковать Минздрав за "оптимизации", из-за которых пришлось гнать на всех парах в соседний краевой центр.

Интересно, что на сайте Салдусского медцентра указано - пункт срочной медпомощи работает аж до полуночи, а по выходным вообще круглосуточно. А что в реальности?

 

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Комментарии (1) 27 реакций
Комментарии (1) 27 реакций
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