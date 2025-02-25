Как, опять?.. В Приекуле по улице ходила двухлетняя девочка в памперсе и носках

В пятницу, 21 февраля, около 11.30 сотрудники Государственной полиции получили вызов в медицинское учреждение, куда была доставлена девочка из Приекуле, найденная на улице. Мужчина, ехавший по Приекуле и заметивший девочку, которая бежала и кричала, завернул ребенка в свою куртку и отправился за помощью.

В медицинское учреждение приехала и мать девочки, которая объяснила, что вся семья легла спать, а дочь, вероятно, проснулась, открыла дверь дома и вышла на улицу. О том, что ее дочери нет дома, женщина узнала от социального работника и полиции.

Полиция начала административное дело в отношении матери девочки за невыполнение родительских обязанностей и выясняет причины инцидента.