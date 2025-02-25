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Как не умереть от меланомы?

Новости партнеров Редакция PRESS 25 февраля, 2025 12:13

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Рассказывает член правления Derma Clinic Riga, специалист просто с огромным опытом -- доктор медицины Раймондс КАРЛС.

-- Доктор, сколько пациентов в первый раз получают диагноз «рак кожи»?

-- Много! Статистики по Латвии нет, ее приостановили еще в 2017 году. Но каждый день я и мои коллеги говорим какому-то пациенту о том, что он столкнулся с раком кожи. Роста смертности от рака кожи нет, но и какого-то прорыва в этом вопросе тоже не наблюдается. Однако около 70 латвийцев каждый год погибают из-за метастазирующего рака кожи.

Хорошая новость может быть в том, что во всей этой бочке дегтя есть и своя ложка меда: государство сейчас достойно финансирует лечение метастатической меланомы, на что тратятся очень большие средства. Схема такая: пациент с выявленной метастатической меланомой получает курс лечения, потом ему делают обследование, чтобы удостовериться в том, что на данный момент у него не имеется никаких метастатических процессов. Если все хорошо, человека просят прийти через полгода, может быть, через год (разные ситуации) -- на контроль. И так постоянно.  Звучит вроде бы просто, но на самом деле, чтобы, скажем, только начать лечение, сегодня обязательно определяется генный паспорт опухоли, чтобы бороться с ней максимально успешно -- меланома, она очень многоликая…

Меланома может быть на лице, под ногтем, на кисти, на ноге, в подмышечной зоне или на слизистой -- где угодно. Некоторые «созревают» медленно, некоторые -- очень быстро. Медицина, к счастью, повторюсь, научилась определять генные мутации, что позволяет эффективнее бороться c болезнью.

Хотя еще в недавнем прошлом метастазирующая меланома считалась неизлечимым заболеванием. Онкологи всего мира считали меланому особым видом рака, который было невозможно лечить на стадии образования метастаз.

Недавно ушедший в мир иной 100-летний экс-президент США Джимми Картер -- пример того, как человек удачно боролся с меланомой благодаря достижениям современной науки. У него была диагностирована 4-я стадия меланомы, которая  распространилась на печень и мозг. Несмотря на всю тяжесть диагноза, он выиграл схватку с диагнозом и жил еще 10 лет.

-- То есть статистика смертности от рака кожи не растет из-за того, что теперь есть чем лечить заболевших и государство пришло на помощь пациентам?

-- Именно! Но это не значит, что в деле борьбы с меланомой и раком кожи вообще нечего улучшать -- проблем еще море. Но я хочу сказать также о другом: рак кожи легче диагностировать, чем любой другой вид онкологических заболеваний, и эффективно, относительно просто, без применения дорогостоящих препаратов и диагностик вылечить в его, употреблю такое сравнение, спящей стадии.

-- Как избежать грозных последствий меланомы?

-- Начинать надо с профилактики рака кожи, что начинается с защиты от ультрафиолета. Раз в год следует прийти на осмотр к специалисту-дермоскописту: это должно быть вашим, извините, любимым занятием в предлетний период. Идеально показаться врачу в период, когда кожу еще не тронули лучи весеннего солнца, которые, повторю в миллионный раз, пробуждают к росту всякий дремлющий кожный рак.

Советую постоянно самим осматривать кожу, заметили какие-то новые пятна, родинки, изменения -- покажите это все «добро» дерматологу, так просто вы можете спасти себя от многих проблем. Диагностика рака стала на порядок качественнее, и  опыт нашей клиники указывает на то, что если человек регулярно наблюдается и у него вдруг случается какая-то юная меланома, то пациента ждет хирургическое вмешательство: удалили и забыли. С выявлением самых ранних опухолей нам очень помогает аппарат FotoFinder (фотофайндер), который наша Derma Clinic Riga ежедневно использует вот уже уже 9 лет. Мы констатируем то, насколько современные технологии помогают в выявлении опухолей на ранней стадии.

Нужно понимать, что никто не застрахован от столкновения с раком кожи, что в 90% случаев есть результат нашей любви к солнечному загару. Если вы хоть один раз обгорали до красноты кожи, я уже не говорю до волдырей, вы попадаете в группу риска. 

Но сегодня можно спастись от большой беды -- просто внимательным отношением к себе. Придите на проверку к дерматологу и спите спокойно. И, пожалуйста, не нужно ждать лета, сделайте это прямо завтра.

Справка. Derma Clinic Riga находится на ул. Гребенщикова, 1, в помещении Рижского диагностического центра. Тел. (+371)28301010. Занимается профилактикой, ранней диагностикой и ранним лечением кожных образований.

Подробнее: dermatologs.lv

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