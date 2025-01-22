Как Алина Кабаева вернулась в публичное поле и поссорилась с Ириной Винер

Выход из тени

В конце июня 2024 года в Казани с помпой открылись спортивные игры стран БРИКС. В условиях отстранения России от международных соревнований из-за вторжения в Украину многие российские чиновники позиционировали эти игры как альтернативу летней Олимпиаде в Париже.

Повышенное внимание болельщиков было приковано к художественной гимнастике — виду спорта, где у России всегда были сильные позиции. Зрелищности соревнований не мешало даже то, что спортсменки из «недружественных» стран в основном на Игры не приехали.

Уникальности этому турниру добавляло то, что в списке участниц, помимо гимнасток из России, Беларуси, Казахстана, Таиланда, Сербии и других стран, отдельно значились спортсменки российского клуба «Небесная грация». Для соревнований международного масштаба это необычная ситуация: на них спортсмены обычно выступают за сборные, а не отдельные школы или клубы.

Удивительным выглядело и то, что соревноваться со сборными едва ли не в статусе отдельного государства допустили учениц академии, которую создали меньше чем за два года до этого. Но понять, почему «Небесная грация» пользуется такой благосклонностью организаторов, было не так уж сложно: основательница и глава клуба — Алина Кабаева.

Кабаева — одна из самых известных российских спортсменок, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и многократная чемпионка мира. Но в последние годы независимые СМИ больше пишут о ней не из-за ее спортивных заслуг, а из-за предполагаемых связей с Владимиром Путиным. Многие российские и зарубежные издания называли Кабаеву матерью младших детей президента России.

Например, в 2022 году об этом писала Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Центр «Досье» (в реестре «иноагентов») в расследовании, которое вышло осенью 2024 года, утверждает, что у Кабаевой и Путина — двое сыновей.

В 2022 году США, Британия и ЕС ввели санкции против Кабаевой. Американские власти объяснили это «близкими отношениями» гимнастки с Владимиром Путиным. В решении МИД Британии тоже упоминались «близкие личные отношения» Кабаевой и президента.

Путин никогда не признавал связь с Кабаевой. В 2008 году, комментируя слухи о скорой свадьбе с гимнасткой, он сказал, что «всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь».

В 2015 году, когда в прессе появились сообщения, что у Кабаевой и Путина родился ребенок, в Кремле это отрицали.

Так или иначе, в 2007 году после окончания спортивной карьеры Кабаева стремительно заняла место на верхушке российской элиты. Семь лет она проработала депутатом в Госдуме, а затем возглавила совет директоров «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрия Ковальчука — одного из самых приближенных к президенту российских бизнесменов. Несмотря на большой пост, Кабаева годами оставалась в тени — редко появлялась на публике и почти не общалась со СМИ. Глянцевые издания называли ее «почти недосягаемой» героиней.

Ситуация начала меняться осенью 2022 года. Тогда Кабаева объявила о создании международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация». А через несколько месяцев академию с таким же названием открыли в Сочи на территории центра «Сириус», созданного по инициативе Путина.

Для развития едва созданной школы «Газпром» бесплатно передал ей здание стоимостью более 2 млрд рублей, писало издание «Можем объяснить» (в российском реестре «иноагентов») в марте 2023 года.

Вскоре после открытия школы Кабаева, к тому моменту уже под западными санкциями, вышла из тени.

О мероприятиях ее академии активно и наперебой начали писать российские СМИ, особенно связанные с НМГ, обращали внимание журналисты «Можем объяснить». Так Алина Кабаева фактически вернулась в публичное поле после многих лет тишины.

Турниры по собственным правилам

«Небесная грация» начала проявлять большую активность в соцсетях. В телеграм-канале академии можно найти десятки видео тренировок учениц Кабаевой, на которых снято, как именитая спортсменка дает им советы. Все эти ролики сняты так, будто Кабаева и не подозревает о съемке.

Вряд ли это на самом деле так — как рассказывает Би-би-си спортивный журналист, много работавший на спортивных мероприятиях с Кабаевой, любое ее появление в кадре тщательно контролируется (собеседник Би-би-си попросил об анонимности из-за чувствительности темы): «Ни одно фото или видео, где есть Алина Кабаева, без ее ведома и разрешения в сети Интернет не появится. Невозможен вариант, что кто-то снял исподтишка ее и выложил. Алина согласует все, вплоть до того, под каким углом ее снимают, правильно ли стоит свет и не нужно ли поправить макияж».

До открытия академии большого участия в тренировках новых поколений гимнасток Кабаева не принимала. Ежегодно она проводила собственный фестиваль «Алина» (именно в связи с ним чаще всего и были связаны ее редкие появления в СМИ).

«Это был просто такой большой праздник. Она могла прийти на репетицию, сделать какие-то замечания, но тренером не была. А „Небесная грация" — это немного другая история, — объясняет Би-би-си журналист, пишущий о гимнастике. — В последний год у Кабаевой действительно как будто появились амбиции не просто как организатора, а как тренера у гимнастического ковра, который занимается детьми».

Тем временем власти наделили молодую школу статусом, которому позавидовал бы любой спортивный клуб страны. Документами Министерства спорта академии разрешено самостоятельно утверждать свой собственный календарь соревнований, проводить турниры по своим собственным правилам (а не тем, что сейчас установлены для художественной гимнастики в России и мире) и по своему усмотрению награждать учеников и тренеров спортивными званиями. Таких полномочий нет ни у одной спортивной школы страны.

В какой-то момент в положении о Единой всероссийской спортивной классификации даже появилось требование согласовывать любые изменения правил художественной гимнастики в России с академией Кабаевой. Аналогов этому не было ни в одном другом виде спорта в стране. Правда, в начале 2024 года документ переписали — теперь там лишь уточняется, что организации из специального перечня Министерства спорта («Небесная грация» в нем есть) имеют право участвовать в разработке правил.

Кроме того, ученицы Алины Кабаевой в прошлом году в нейтральном статусе, как спортсменки клуба, впервые после отстранения России поехали на соревнования в Европу (пусть и небольшие). У российских гимнасток из других школ такой возможности не было и пока нет.

То есть всего за несколько месяцев, прошедших после создания академии, российские чиновники наделили ее правами, которыми в спорте обладают лишь федерации по отдельным видам спорта. Школы и клубы обычно подчиняются правилам и календарю, которые устанавливают такие федерации, а не создают свои.

«„Небесная грация" — это, по сути, как отдельный вид спорта. У него свои правила — там выше сложность программ. Есть свои турниры, которые по этим правилам проводятся. По этому „виду спорта" присваиваются спортивные звания, — объясняет Би-би-си спортивный журналист, пишущий о гимнастике. — То есть Кабаева добилась того, что, помимо художественной гимнастики, вот этот придуманный ею вид спорта параллельно существует во всех документах».

До революции, которую совершила «Небесная грация», российская художественная гимнастика много лет жила по правилам, которые устанавливала Ирина Винер — глава федерации и тренер, которая привела к победам несколько олимпийских чемпионок, в том числе и Кабаеву.

Тренер и ученица

«Личный рейтинг учениц? Его не существует, никогда не составляла. Как говорится, вторых много… Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева», — говорила Ирина Винер летом 2023 года.

В декабре 2024 года на вопрос о методах в школе Кабаевой она уже гораздо более холодно ответит: «Я не была там, к сожалению, не видела». За полтора года, которые прошли между этими интервью, статус Ирины Винер в российском спорте заметно изменился.

Винер — одна из самых известных тренеров России, она в этой профессии с 1992 года. Сборную России по художественной гимнастике Винер возглавила еще в 2001 году, а с 2008 года была президентом федерации этого вида спорта (ВФХГ). Совмещая эти посты, Винер полностью контролировала все, что происходит в художественной гимнастике в России.

Как и ее любимая ученица Алина Кабаева, Винер еще в нулевые прочно вошла в элиту. Она несколько раз была доверенным лицом Владимира Путина (и поддержала его решение вторгнуться в Украину) и долгое время была замужем за миллиардером Алишером Усмановым (они развелись в 2022 году).

Статус Винер в мире пошатнулся после того, как российская гимнастка впервые за 20 лет проиграла золото Олимпиады на Играх в Токио в 2020 году. Тогда Винер не согласилась с победой спортсменки из Израиля — и в 2023 году ей запретили ездить на международные соревнования из-за жестких высказываний о результатах тех Игр.

Впрочем, к тому моменту российские гимнастки и так были отстранены от соревнований из-за войны в Украине. Винер была среди спортивных чиновников, которые заняли самую жесткую позицию по этому вопросу — атлетов, которые были готовы ехать на соревнования без флага и гимна, она как-то раз назвала «командой бомжей».

Но положению Винер внутри России, кажется, ничего не угрожало. Она тепло отреагировала на идею Кабаевой создать собственную академию и хвалила ее за международные соревнования, которые гимнастка в конце 2023 года организовала в Китае. «Это великолепная школа, у которой огромное будущее в мире художественной гимнастики», — так Винер говорила о «Небесной грации» еще прошлой весной.

Но потом отношения между Кабаевой и Винер, судя по всему, осложнились — как раз к тем самым Играм БРИКС, на которых «Небесная грация» выступала в статусе отдельного государства.

Основная борьба за медали многоборья в индивидуальном турнире на Играх развернулась между двумя гимнастками из России: 19-летней Лалой Крамаренко и 17-летней Марией Борисовой. Обе эти гимнастки с детства тренировались под контролем Винер. Но весной 2024 года, за несколько месяцев до соревнований, Борисова вместе с личным тренером переехала в Сочи и обосновалась в «Небесной грации».

«Алина Маратовна сейчас поддерживает меня, дает советы, тренирует. Это очень помогает. Мне такой метод без давления намного больше подходит, мне так проще воспринимать», — говорила Борисова в интервью летом 2024 года.

Для тех, кто следит за художественной гимнастикой, эти слова читались как укол в адрес Винер, которая известна жесткими методами. В соцсетях на тот момент регулярно обсуждали отрывки из документального фильма о гимнастке Маргарите Мамун, которую Винер, готовя к соревнованиям, материла и называла «трусом ничтожным».

Те самые ролики с тренировок Кабаевой, которые в последние месяцы активно снимала «Небесная грация», как будто специально выглядят с точностью до наоборот: например, на одной из них Кабаева утешает плачущую гимнастку из Донецка и просит ее «не гнаться за первым местом». «Прежде чем попасть в Москву, я занимала десятые места, но это не помешало мне стать олимпийской чемпионкой», — говорит она.

Когда у Винер в конце прошлого года спросили о таких «методах» Кабаевой, она ответила, что дети не понимают, когда «их гладишь по голове».

В итоге победу на Играх БРИКС одержала подопечная Винер Крамаренко. Борисова из «Небесной грации» заняла второе место. Спортсменки Кабаевой завоевали золото в групповых упражнениях.

Казалось, все довольны — Винер в своих соцсетях писала, что была «очень счастлива» встретить Кабаеву: «Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. А встреч хотелось бы больше! Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе!»

В действительности соревнования шли очень нервно. В итоге турнир закончился жалобой на поведение Винер в Министерство спорта. Впервые этот документ опубликовал не слишком известный в мире спорта телеграм-канал «Кремлевский мамковед», но затем перепечатал «Спорт-экспресс» (это издание входит в группу НМГ).

Письмо на имя министра спорта Михаила Дегтярева составила главная судья соревнований Айсель Гасанова, представительница Федерации художественной гимнастики Азербайджана. В нем она назвала «тревожным» поведение судей, которых на соревнования отправила ВФХГ — структура под руководством Винер (само по себе такое делегирование судей — нормальная практика). Судьи ВФХГ, писала Гасанова, в первый день Игр завышали оценки спортсменкам, которые представляли сборную России — ей опять же руководит Винер. И, наоборот, занижали оценки спортсменкам других команд — в том числе спортсменкам из «Небесной грации».

Во время самого турнира представители команд несколько раз подавали протесты на судейские оценки (об этом писали и СМИ, следившие за Играми). Если верить письму, во время рассмотрения одного из таких протестов Винер, недовольная оценками своей подопечной, подошла к судейскому столу и сказала Гасановой: «Девочка, если вас пригласила „Небесная грация", это не значит, что вы должны все сделать для них».

«Дальнейшее содержание ее обращения указывало на возможную снисходительность главного судьи к одной из команд, участвующих в турнире, — писала Гасанова о поведении Винер, — Подобные высказывания и поведение со стороны официального лица сборной команды страны-организатора соревнований могут расцениваться как оказание давления на главного судью и попытку оказать влияние на результаты соревнований».

На следующий день после инцидента Гасанова еще раз посмотрела выступления спортсменок из «Небесной грации» и сборной России и пришла к выводу, что последним заметно завышали оценки.

На напряженную обстановку на турнире обратили внимание и фанаты художественной гимнастики, которые приехали на соревнования. Автор одного из телеграм-каналов, посвященных этому виду спорта, опубликовала у себя рассказ подписчицы, которая следила за турниром в Казани с трибун.

Из слов болельщицы следует, что после перепалки у судейского стола Ирина Винер пошла к трибуне, откуда за турниром следила Алина Кабаева. Тренер якобы начала высказывать бывшей ученице недовольство из-за завышенных, по ее мнению, оценок Марии Борисовой — молодой гимнастки, которая недавно перешла в «Небесную грацию».

Кабаева якобы начала оправдываться, после чего Винер воскликнула: «Да пошла твоя Маша *** [нецензурное выражение]», — так болельщица описала диалог двух женщин.

После этой перепалки, по словам очевидицы, Винер «махнула рукой и ушла», а Кабаева вышла из зала и возвращалась только на выступления Борисовой. К своему бывшему тренеру после этого она не подходила.

В конце года Винер назовет Игры БРИКС главным событием года в российском спорте, а победительницу соревнований, свою ученицу Лалу Крамаренко — лучшей спортсменкой года.

Би-би-си отправила просьбу об интервью с Винер представителям ее спортивного дворца. Они пообещали, что передадут это Винер и, в случае «положительного решения», с Би-би-си свяжутся ее помощники. К моменту выхода статьи этого не произошло.

Ни Винер, ни Кабаева публично не говорили о какой-либо ссоре на Играх БРИКС или за пределами турнира. Но в чатах, посвященных художественной гимнастике, болельщики после тех соревнований обсуждают их отношения в выражениях «закусились» и «началась война». В прессе чуть более сдержанно называли их «конкурентками» и писали о «противостоянии» федерации под руководством Винер и «Небесной грации».

Сама по себе ситуация, когда в стране существует не одна, а несколько сильных школ, обычно идет спорту на пользу, объясняет Би-би-си спортивный журналист, пишущий о гимнастике. «Но в случае с художественной гимнастикой сейчас на это накладывается борьба за власть и, в итоге, борьба за спортсменок, — объясняет он. — Если бы просто были две отдельные школы — ну здорово. Но тут история про попытку создать какую-то параллельную реальность, которая уже перестала быть параллельной».

«Отношения между Винер и Кабаевой, они такие — на людях, конечно, нормальные. Не думаю, что они когда-то будут открыто друг друга критиковать. Но, по сути, Кабаева сейчас по всем статьям ее переиграла», — добавляет собеседник Би-би-си.

«Поражение по всем фронтам»

Вскоре после разборок на Играх БРИКС в карьере Винер произошли большие изменения.

В июле 2024 года министр спорта Дегтярев, реагируя на отчет судьи Гасановой, отправил Винер письмо с просьбой «проанализировать» проблемы с судейством на Играх БРИКС и принять меры в отношении судей, завышающих оценки ее спортсменкам (впервые об этом стало известно из публикации того же телеграм-канала «Кремлевский мамковед»). Еще Дегтярев напомнил Винер, что спортивные федерации обязаны бороться с попытками манипулировать результатами соревнований, а в случае невыполнения своих обязанностей могут потерять лицензию.

Официально Винер не комментировала ни письмо из Минспорта, ни судейский скандал на Играх БРИКС. Но вскоре после письма из Минспорта она неожиданно заговорила о преемнице на посту главы федерации художественной гимнастики. И неожиданно назвала таковой еще одну бывшую ученицу, бывшую гимнастку Ольгу Капранову. Еще в январе 2024 года Винер говорила, что «сердце подсказывает ей», что «ее преемник — это Алина Кабаева». «Но она пока не готова», — объясняла тренер.

А осенью 2024 года Минспорт и вовсе сообщил об упразднении ВФХГ, которую Винер возглавляла больше 15 лет. Тогда спортивные чиновники решили, что федерации нескольких видов спорта — спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики — объединятся в одну структуру. Это объяснялось мировой практикой — точно так же организована Международная федерация гимнастики (FIG).

1 октября новую структуру, Федерацию гимнастики России (ФГР), возглавил глава РЖД Олег Белозеров. Винер не вошла даже в президиум ФГР — художественную гимнастику там представляет Капранова.

«Должность в федерации была для меня очень большой обузой, которая мешала заниматься тем, к чему призывал меня мой дар божий — быть линейным тренером, педагогом. Очень давно хотела сложить с себя полномочия, но никто не брался за это дело. В свое время не раз предлагала Алине Кабаевой занять мое место, она отказывалась», — уверяла Винер.

Потерей федерации изменения в положении Винер не ограничились. В середине октября Владимир Путин своим указом исключил ее из Совета по развитию физической культуры и спорта. Среди тех, кого Путин, наоборот, включил в состав, оказалась сподвижница Кабаевой Марина Шпехт — исполнительный директор «Небесной грации». В основном Совет состоит из региональных чиновников, глав спортивных федераций и руководителей крупнейших спортивных лиг, поэтому включение туда директора не так давно созданной академии художественной гимнастики кажется необычным.

Единственной формальной должностью, которую сохранила Винер, остался пост главного тренера сборной. Но, по словам спортивного журналиста, пишущего о гимнастике, для нее это безусловно «поражение по всем фронтам»: «Что такое для человека такого статуса просто какой-то тренер? Да еще и к тому же в художественной гимнастике — это так себе роль. Там у каждой девочки есть свой личный тренер. Главный тренер — это по сути просто менеджер такой, который говорит „ну вот, приходим все на тренировку в 7 утра". То есть по сути работы нет».

У ухода Винер есть и другой важный контекст. В конце прошлого года в российском спорте наметился поворот, связанный с участием в турнирах на международной арене. За последние месяцы должности потеряли сразу несколько «ястребов», которые, как и Винер, были против поездок на соревнования без флага и гимна — например, глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Спортсменов, которые после перерыва начали ездить мировые турниры в нейтральном статусе, лично поддержал Владимир Путин.

Ирина Винер во время интервью в конце декабря так ответила на вопрос, как прошел ее год: «С одной стороны, не бывает все гладко. А с третьей стороны это жизнь — если бы не знали, что такое негладко, мы бы не понимали, что такое гладко. Так что все нормально».

Кабаева продолжает развивать академию. Гимнастка позиционирует «Небесную грацию» как международную ассоциацию. В конце ноября она провела в Катаре большой международный турнир — причем по правилам «Небесной грации». Российские СМИ освещали соревнования с восторгом.

Спортивный канал «Матч ТВ» отправил освещать соревнования Дмитрия Губерниева, одного из главных комментаторов страны. По этому случаю Кабаева, которая, бывало, годами не появлялась в телеэфире, даже дала ему большое интервью. В какой-то момент разговор зашел о соперничестве Лалы Крамаренко с гимнастками «Небесной грации».

«В спорте нет врагов, в спорте есть соперники. Ничего, каждый занимается, тренируется, — отреагировала Кабаева. — Главное — победить себя, не надо побеждать соперницу. Если ты победишь себя, справишься со своими трудностями, у тебя точно все получится».