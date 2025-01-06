JSC RIKON успешно завершила проект по поставке четвертого крана «RPS» в Батумский морской порт Реклама Редакция PRESS 6 января, 2025 10:12 Реклама

JSC RIKON объявляет о завершении проекта по поставке четвертого крана типа "RPS" грузоподъемностью до 40 тонн по заказу ООО «Батумский нефтяной терминал», полностью принадлежащее АО «КазТрансОйл», для оснащения сухогрузного терминала Батумского морского порта (БМП). Данный проект стал важным шагом в обновлении инфраструктуры порта и был реализован с целью повышения его операционных возможностей.

Установка нового портального крана позволит значительно улучшить технологическую производительность сухогрузного терминала. В частности, это расширит возможности обслуживания крупнотоннажных судов типа Handisize и Handymax, что является важным фактором для дальнейшего развития порта и его конкурентоспособности на рынке.

Согласно данным, в январе-сентябре 2024 года Батумский морской порт перевалил 1 млн 408 тыс. тонн сухих грузов, что на 51,1 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это подтверждает растущий объем операций и необходимость в модернизации оборудования.

Установка нового крана RIKON "RPS” с номинальной производительностью 620 тонн в час при работе с грейфером, является частью долгосрочного плана по развитию Батумского морского порта, что должно способствовать увеличению его грузооборота и укреплению позиций как важного логистического узла в регионе.

За последние десять лет компания RIKON успешно поставила четыре крана на территорию Батумского морского порта, что служит подтверждением высокого качества и надежности поставляемого оборудования, по этой причине - старые Заказчики отдают предпочтение компании RIKON вновь.