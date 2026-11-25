Стартовая цена совпадала с оценкой автомобиля и составляла 16 000 евро. Шаг торгов был 160 евро. К концу аукциона цена выросла на 4160 евро, или на 26 шагов.
Победитель торгов за Škoda из дела Узулниекса должен заплатить 20 160 евро до 27 ноября. НДС на сделку не начисляется.
У серого кроссовера бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 110 кВт. Пробег составляет 69 100 километров, техосмотр действует до 7 декабря. В комплекте один ключ зажигания. С 13 сентября машина стояла на площадке организатора торгов на улице Раюмсила в Риге.
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