Победитель торгов за Škoda из дела Узулниекса должен заплатить 20 160 евро до 27 ноября. НДС на сделку не начисляется.

У серого кроссовера бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 110 кВт. Пробег составляет 69 100 километров, техосмотр действует до 7 декабря. В комплекте один ключ зажигания. С 13 сентября машина стояла на площадке организатора торгов на улице Раюмсила в Риге.