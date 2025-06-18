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Израиль ударил по заводу в Тегеране, производящему центрифуги для обогащения урана

© BBC 18 июня, 2025 10:52

Мир 0 комментариев

Израильские военные нанесли удары по производству центрифуг для обогащения урана в Тегеране, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отметили в руководстве армии, с помощью выпуска новых центрифуг Иран стремился увеличить масштабы и скорость обогащения урана для создания ядерного оружия. Также за прошедшую ночь израильские военно-воздушные силы (ВВС) атаковали иранские предприятия, производящие сырье и компоненты для сборки ракет класса «земля—земля» и «земля—воздух». С помощью первых Иран наносит удары по территории Израиля, а вторые используются против израильских ВВС, уточнили в ЦАХАЛ.

До этого Израиль ударами с воздуха разрушил центрифуги для обогащения урана на иранском подземном заводе в Натанзе. По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, центрифуги могли быть выведены из строя в результате отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода.

Также повреждения после израильских ударов были зафиксированы на ядерном объекте в иранском Исфахане. Там разрушены четыре здания, отметил Гросси: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для реакторов и предприятие по переработке тетрафторида урана. В то же время на месте завода по обогащению топлива в Фордо и на тяжеловодном реакторе в Хондаб, который находится в стадии строительства, повреждений не зафиксировано. АЭС в Бушере не была объектом недавних атак и не пострадала от них, как и исследовательский реактор в Тегеране.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Израильские власти объяснили свои атаки опасным приближением Тегерана к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения в создании атомной бомбы и в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что удары его страны отбросили ядерную программу Ирана на годы назад. Вместе с тем, по данным американской разведки, Ирану требовалось еще как минимум три года, чтобы произвести необходимое количество высокообогащенного урана и использовать его для создания оружия. При этом ракетные удары Израиля приостановили ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев.

КСИР заявил, что контролирует небо над Израилем, и выдал приказ об эвакуации жителям Тель-Авива

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), очевидно, зеркально копируя заявления израильской армии, выдал предупреждение о необходимости эвакуироваться жителям части Тель-Авива. Об этом предупреждении сообщили иранские агентства.

Незадолго до этого очередное подобное предупреждение жителям Ирана издала через соцсети израильская армия: она сообщила, что собирается нанести удары по военным целям в одном конкретном районе Тегерана.

КСИР также заявил, что взял под полный контроль небо над Израилем. По логике КСИР, основания говорить о полном контроле над израильским небом ему дает последний ракетный удар по Израилю.

«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий [так в Иране называют Израиль — Би-би-си], и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — заявляет КСИР.

Армия обороны Израиля этой ночью сообщала, что Иран в два приема в течение часа запустил около 25 ракет. Детальной информации о последствиях на земле нет; израильские медики сообщали прессе, что вызовов к раненым не получали.

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