Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Израиль получит суровое наказание»: аятолла Хаменеи вне себя. Иран ответил дронами

Редакция PRESS 13 июня, 2025 12:14

Мир 0 комментариев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил Израиль за нанесение ударов по Исламской Республике и пригрозил последствиями за этот шаг. По его словам, Израиль "совершил преступление против Ирана", "показав свою отвратительную сущность". Поэтому Израиль получит "суровое наказание", цитируют Хаменеи иранские СМИ.

"Этим нападением сионистский режим обеспечил самому себе горькую участь, к которой ему определенно стоит готовиться", - добавил аятолла, судя по публикациям.

За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил утром 13 июня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. В небе Ирака были зафиксированы беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля, ВВС готовы к перехвату. Израильские военные готовы ликвидировать беспилотники, подчеркнул он. Чтобы достичь территории Израиля, пишет The Times of Israel, дронам потребуется несколько часов.

 

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, нанесли "превентивный удар" по территории Ирана, после чего Израиль закрыл свое воздушное пространство. По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были направлены на десятки целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Утром 13 июня в ЦАХАЛ заявили, что за ночь поражены были более ста целей в Иране. В операции были задействованы 200 истребителей. По данным Армии обороны Израиля в результате нанесенных ударов были убиты трое членов высшего военного командования Ирана: глава Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и глава штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид.

Иранское агентство IRNA ранее сообщало о гибели Мохаммада Багери, вместе с которым были убиты заместитель командующего вооруженными силами Ирана генерал Голамали Рашид и двое ученых-ядерщиков: физик Мохаммад Мехди Техранчи и глава организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси Давани.

Также сообщалось, что в результате израильского удара мог погибнуть начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, но на момент публикации сообщения IRNA эта информация подтверждена не была.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:55 24.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 12 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать