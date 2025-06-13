«Израиль получит суровое наказание»: аятолла Хаменеи вне себя. Иран ответил дронами

"Этим нападением сионистский режим обеспечил самому себе горькую участь, к которой ему определенно стоит готовиться", - добавил аятолла, судя по публикациям.

За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил утром 13 июня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. В небе Ирака были зафиксированы беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля, ВВС готовы к перехвату. Израильские военные готовы ликвидировать беспилотники, подчеркнул он. Чтобы достичь территории Израиля, пишет The Times of Israel, дронам потребуется несколько часов.

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, нанесли "превентивный удар" по территории Ирана, после чего Израиль закрыл свое воздушное пространство. По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были направлены на десятки целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Утром 13 июня в ЦАХАЛ заявили, что за ночь поражены были более ста целей в Иране. В операции были задействованы 200 истребителей. По данным Армии обороны Израиля в результате нанесенных ударов были убиты трое членов высшего военного командования Ирана: глава Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и глава штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид.

Иранское агентство IRNA ранее сообщало о гибели Мохаммада Багери, вместе с которым были убиты заместитель командующего вооруженными силами Ирана генерал Голамали Рашид и двое ученых-ядерщиков: физик Мохаммад Мехди Техранчи и глава организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси Давани.

Также сообщалось, что в результате израильского удара мог погибнуть начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, но на момент публикации сообщения IRNA эта информация подтверждена не была.