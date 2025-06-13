Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана: тот в ответ запустил сотню дронов по Израилю

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, нанесли "превентивный удар" по территории Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца. Израиль также объявил режим чрезвычайного положения, передает агентство AFP.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население", - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

"Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана", - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты.

Израиль также закрыл свое воздушное пространство.

За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил утром 13 июня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. В небе Ирака были зафиксированы беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля, ВВС готовы к перехвату. Израильские военные готовы ликвидировать беспилотники, подчеркнул он. Чтобы достичь территории Израиля, пишет The Times of Israel, дронам потребуется несколько часов.

ЦАХАЛ: Операция направлена против ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию под кодовым названием "Народ-лев", нацеленную на ядерную программу Ирана.

Как утверждает ЦАХАЛ, Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб, поэтому Израилю необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы", передает The Times of Israel.

Израиль атаковал десятки целей в Иране

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами, говорится в сообщении ЦАХАЛ. "Звуки многочисленных взрывов" были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, сообщает Reuters.

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Сообщается о смерти командующего КСИР

Информационные агентства, в частности Reuters, передают, что ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное и научное руководство в Исламской Республике. Сообщается о гибели в результате ударов командующегоКорпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и иранских ученых-ядерщиков Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи. По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.

Аятолла Хаменеи грозит Израилю "суровым наказанием" за удары

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил Израиль за нанесение ударов по Исламской Республике и пригрозил последствиями за этот шаг. По его словам, Израиль "совершил преступление против Ирана", "показав свою отвратительную сущность". Поэтому Израиль получит "суровое наказание", цитируют Хаменеи иранские СМИ.

"Этим нападением сионистский режим обеспечил самому себе горькую участь, к которой ему определенно стоит готовиться", - добавил аятолла, судя по публикациям.