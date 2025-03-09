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Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

tv3.lv 9 марта, 2025 17:40

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Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Гинтс прислал в редакцию "Без табу" видео, на котором охранники в Akropole пытаются справиться с подростком. Зритель заметил, что в этом торговом центре дети собираются толпами. Он пишет: "Может быть, вы сможете помочь - обратиться в ответственные службы, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы дети не были без присмотра?".

Продавцы рассказали съемочной группе, что дети мешают им работать, издеваются над некоторыми торговцами - например, тем, кто работает в коридорах, бросают на голову со второго этажа разные предметы и даже плюют. Одна из продавщиц жалуется: "Нам, кто работает на "островках", постоянно что-то на голову кидают. Сахар сверху сыплют, плюют на голову. Очень регулярно. Охранники пытаются их гонять, выдворяют, но это не меняется - они все время приходят".

"Без табу" также известно, что подростки часто совершают кражи в магазинах, в частности, они облюбовали магазин сладостей на втором этаже, раньше воровали напитки из ресторанов фастфуда, но теперь там клиентам больше не предлагают самим подливать себе напитки.

Дети пытаются красть товары и в магазине Maxima, расположенном в торговом центре, но благодаря бдительности охранников, современному видеонаблюдению и помощи полиции большинство противозаконных действий удается выявить и предотвратить, как говорит представитель SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Съемочная группа "Без табу" тоже заметила, что в торговом центре собираются подростки. Причем они там появляются даже по утрам в рабочие дни, сидят на креслах и диванах в коридоре. Журналисту они сказали, что окончили девять классов и учиться больше не хотят. У подростков есть родители, которых не радует, что дети бросили учебу, но они с этим смирились.

В SIA Akropole Latvija подтвердили, что молодежь часто нарушает общественный порядок. Какие же меры предпринимаются?

"Заботясь о безопасности и удобствах посетителей и работников, наша служба охраны регулярно обследует помещения торговых центров, она обучена, как действовать в случаях, когда поведение молодежи мешает другим людям. Кроме того, мы регулярно консультируемся с Госполицией и муниципальной полицией о том, какими способами решать эту проблему. Вопросы поведения детей и молодежи - это проблема более широкого масштаба, нужно найти ее комплексное решение. Мы со своей стороны стараемся предлагать молодежи бесплатные образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия для проведения свободного времени с пользой: например, вскоре на весенних каникулах школьники смогут бесплатно посетить ледовую арену Akropole", - так видят ситуацию в SIA Akropole Latvija.

Этот торговый центр - далеко не единственное место в столице, где несовершеннолетние подростки болтаются без дела и попадают в поле зрения полиции самоуправления: по данным Рижской муниципальной полиции, чаще всего это имеет место на территории Старого города, в ряде мест в центре Риги, а также в торговом центре Akropole и его окрестностях.

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