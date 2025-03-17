Исполнители — украинцы, заказчики — в России: дело о пожаре в вильнюсской IKEA признано террористическим актом

«Обвинительное заключение подписано, дело направлено в Вильнюсский окружной суд (...), одно лицо обвиняется в преступных деяниях террористического характера», — сообщил журналистам в понедельник главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.

«Квалификация основана на трех статьях Уголовного кодекса: совершение террористического акта, обучение в террористических целях, действие в террористических целях и незаконное хранение взрывчатки», — сказал он.

По данным дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, вызвавшее взрыв и пожар.

Прокурор сказал, что преступление оценивается как террористическая деятельность, повлекшая за собой серьезные последствия — причинение значительного ущерба магазину и создание опасности для людей. Хотя пожар вспыхнул ночью, около 4 часов утра, в магазине в тот момент находилось около десяти человек.

ОБА ИСПОЛНИТЕЛЯ – УКРАИНЦЫ, ЗАКАЗЧИКИ – В РОССИИ

В ходе досудебного расследования установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, один из них, представший перед судом, был несовершеннолетним.

«Поэтому более подробная информация об этом человеке предоставлена ​​не будет», — сказал прокурор.

По его словам, оба исполнителя преступления — граждане Украины.

«В настоящее время в Польше задержан один человек, параллельно идет процесс передачи части дела польским коллегам, о чем достигнута договоренность, поскольку в рамках этого досудебного расследования сформирована совместная следственная группа, и действия координируются с поляками», — сообщил Урбялис.

Урбялис подчеркнул, что это дело о пожаре в магазине Ikea — одно из первых, в котором преступление квалифицируется как дело рук террористической группы.

Литовские правоохранители начали досудебное расследование пожара на складе Ikea 9 мая 2024 года.

По словам Урбялиса, уже тогда возникли подозрения, что преступление и его организаторы могут быть связаны с российскими спецслужбами, военными структурами или другими силами безопасности.

«При выяснении всех обстоятельств установлено, что через ряд посредников (...) организаторами этих действий является Россия, они связаны с военной разведкой и силами безопасности», — заявил прокурор.

«Поскольку установлена ​​террористическая группа, появилось больше лиц, подозреваемых в совершении этого преступного деяния», — сказал он.

По данным прокурора, группа координировала свою деятельность через социальные сети и использовала зашифрованные сообщения.

«Указания и приказы отдавались непосредственно исполнителям, исполнители не знали, кто были главными организаторами, (это делалось - BNS) через несколько промежуточных звеньев, сотрудникам криминальной полиции удалось проследить последовательность, насколько это было возможно», - сказал Урбялис.

Он сообщил, что досудебное расследование по факту организации преступления продолжается. По словам правоохранителей, некоторые лица объявлены в международный розыск.

«Речь идет о десятках (членов террористической группировки – BNS), если говорить обо всех цепочках и кураторах, (...) это очень многоуровневая система отдачи указаний, она очень сложная, поэтому расследование и квалифицируется как сложное», – отметил Урбялис.

«Это не только украинцы, не будем это подчеркивать, есть также граждане Литвы, России и Украины, (...) этих национальностей много», - сказал он.

ЗА ТЕРАКТ ПОЛУЧИЛ BMW

Заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас на пресс-конференции сказал, что обвиняемый перед совершением преступления несколько раз посещал Литву, проводил подготовительные действия — осматривал торговые центры, фотографировал их, выбирал пути отступления, закупал нужные средства.

«Следствие установило, что зажигательное устройство было спрятано вечером накануне закрытия торгового центра среди хранящихся там легковоспламеняющихся товаров», — сказал он.

По словам Урбялиса, граждане Украины прибыли в Литву из Польши.

По его словам, планирование выпада произошло в апреле прошлого года, когда исполнители получили прямой приказ отправиться в Литву, а 19 апреля провели разведку в торговом центре Ikea в Шяуляе.

«Затем был получен приказ ехать в Вильнюс. (...) Вся разведка, логистика, приобретение определенных транспортных средств, оценка ситуации, затем возвращение в Польшу, повторное прибытие в Литву 30 апреля, сбор дополнительной информации», - сказал он.

В обвинительном заключении говорится, что взрывчатка была заложена в торговом центре 8 мая около 20.53, а механизм сработал 9 мая около 4 часов утра.

По данным прокуратуры, засняв пожар и отправив видео, обвиняемый вместе с еще одним лицом продолжил следовать инструкциям, сразу же избавился от оставшихся электрозажигалок, одежды, в которой был на месте преступления, и других мелких предметов и той же ночью на заранее подготовленном автомобиле выехал в Варшаву, где в качестве вознаграждения за выполненное задание получил BMW 530. Им также были обещаны 10 тыс. евро.

ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПУТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НОВОГО ТЕРАКТА

Литовские власти задержали подозреваемого 13 мая прошлого года после получения информации о том, что он прибыл в Литву и, забрав хранящиеся здесь средства, направляется автобусом в Ригу для совершения очередного теракта.

По словам Бригинаса, операция по задержанию проводилась на трассе Вильнюс-Рига, недалеко от Паневежиса.

«При задержании у него обнаружены и изъяты перевозимые им средства, а именно зажигательные и взрывчатые вещества, а также электронный детонатор, электронные часовые механизмы для приведения этих детонаторов в действие», — сказал сотрудник Бюро криминальной полиции.

«Таким образом, было предотвращено еще одно преступление, планировавшееся в Латвии», — добавил он.

По словам Бригинаса, неизвестно, были ли целью организаторов в Латвии торговый центр Ikea. По его словам, выявленные правоохраной исполнители и посредники также связаны с преступлениями, совершенными на территории Польши.

«Они связаны с определенными поджогами (в Польше – BNS), но мы не можем сказать, что со всеми», – сказал Бригинас.

По словам прокурора, магазин Ikea был выбран не случайно, поскольку после начала вторжения России в Украину Ikea закрыла свои магазины в России и приостановила часть производства.

"И цвета Ikea — синий и желтый, желтые пакеты — очень символично для Украины, очевидно, что эта акция тоже имеет символическое значение, и к тому же мы наверняка знаем, что такое 9 мая, что это за праздник, для чего он, — сказал Урбялис. - Символизма в этом деле немало".

Вместе с обвинительным заключением в суд был подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро - о причинении ущерба магазину в Литве. По словам Бригинаса, большего ущерба удалось избежать только благодаря сотрудникам Ikea.

По его словам, это не первое досудебное расследование, проводимое Бюро криминальной полиции в связи с террористической деятельностью.