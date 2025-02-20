Ищем кальций! Красота и здоровье Редакция PRESS 20 февраля, 2025 13:42 Красота и здоровье

Вода, куда добавлен порошок японского коралла SANGO, CORAL WATER - содержит 74 минерала и микроэлемента органического происхождения в ионной форме. И кальций в том числе!

Среди элементов, которые входят в состав нашего тела, кальций занимает 5-е место после четырех главных элементов – углерода, кислорода, водорода и азота. Это один из важнейших микроэлементов для организма человека.

Очень важный элемент!

Тело здорового взрослого человека массой 70 кг содержит в среднем около 1200 г элементного кальция. Практически весь этот кальций содержится в костях скелета и зубах, сохраняя их структуру. Если в организме сильно не хватает кальция, человека ждут частые переломы костей.

Важно, что кальций участвует в поддержании сердечного ритма и силы сердечных сокращений. Он регулирует сократимость миокарда и работу сердечных клапанов.

Опять же кальций является одним из ключевых элементов, участвующих в процессе свертывания крови. Ионы кальция также играют важную роль в передаче нервных импульсов.

После 35 лет начинаем терять

Пиковые значения общей массы костей и их минеральной плотности (содержания кальция и фосфора в них), по оценкам ряда исследований, достигаются людьми примерно в 35 лет, после чего начинают снижаться. Особенно ускоряется этот процесс у женщин после наступления менопаузы, когда значительно ослабевает задерживающее кальций действие эстрогенов.

В возрасте 70-75 лет скорость потери как общей костной массы, так и минеральной плотности костей как у мужчин, так и у женщин становится примерно одинаковым.

Откуда мы его можем взять?

Кальций поступает в организм, во-первых, с продуктами питания , во-вторых, с питьевой водой. Наибольшее количество кальция содержится в молоке и молочных продуктах (твороге и твердых сырах), в яйцах, зеленых и листовых овощах (особенно в капусте и базилике), а также в рыбе (особенно консервированной, которая потребляется вместе с костями).

Попадающие с пищей соединения кальция практически нерастворимы в воде, поэтому кальций относится к трудноусвояемым элементам. Организм всеми силами старается заполучить нужный ему кальций! Уже в ротовой полости кальций, содержащийся в пище, подвергается действию специфических кальцийсвязывающих белков, способствующих образованию растворимого комплекса. Далее в желудке происходит освобождение кальция из его комплексов с органическими и минеральными компонентами пищи за счет воздействия соляной кислоты и особых ферментов, и тогда, уже в ионизированном (!) виде, он поступает в двенадцатиперстную кишку и далее. Всасывание происходит по всей длине тонкого кишечника. У здоровых взрослых людей всасывается по разным данным примерно 30% поступающего с пищей кальция.

Как работает коралл Санго?

Кальций из коралла SANGO поступает в организм в ионной форме, и для его усвоения не требуется ни затрат энергии, ни выработки организмом соляной кислоты.

(!) Кальций ионизированный – это активная часть кальция, содержащаяся в крови. Весь функционал минерала – участие в сокращении мышц, в выработке гормонов, в процессах деления клеток и возбуждении рецепторов - осуществляется именно активным кальцием (Са++).

При этом лишние ионы кальция легко выводятся из организма, а не остаются в виде кальциевых отложений на сосудах и на суставах. Что происходит при применении неорганического и химического кальция? Кальций входит в состав костей, плазмы крови, выступает как склеивающий материал для клеток организма.

Справка. Важно понимать, что в статье упоминается продукт CORAL WATER, который утвержден Минздравом Японии и сертифицирован в ЕС. Внимательно изучайте этикетку, на которой указано, что приготовленная с продуктом вода имеет Рн 9,0 за счет щелочных металлов, перечисленных там же. Порошок с кораллом Санго можно купить в латвийских аптеках! Или заказать на сайте sango.lv

(!) Статья написана как информативный материал. Вода, куда добавлен порошок с кораллом Санго, не лекарство, но имеет свои профилактические плюсы, об одном из которых мы рассказали.