Иранский завод по обогащению урана не пострадал. Израиль и Иран продолжают обмен ударами

Как заявил Гросси в интервью BBC 16 июня, в Натанзе полностью разрушена наземная часть объекта. Повреждение центрифуг, по его словам, могло быть вызвано перебоями в подаче электроэнергии, включая уничтожение резервных генераторов. Радиологическое и химическое загрязнение на территории комплекса зафиксировано, но уровень радиации за его пределами остаётся в пределах нормы.

В ядерном центре в Исфахане, по данным МАГАТЭ, повреждены четыре здания, включая предприятие по переработке урана и завод по производству топливных пластин.

Фордо, расположенный в горной местности на глубине около 90 метров, напрямую поражён не был.

Израильские удары по Ирану начались 13 июня и стали ответом на массированную атаку дронов и ракет, которую Иран осуществил ранее. Операция ЦАХАЛ получила название «Восстающий лев» и направлена, в частности, против объектов, связанных с иранской ядерной программой.

По данным иранского Минздрава, за три дня ударов по территории страны погибли 224 человека, 1277 получили ранения. В Израиле в результате ответного удара в ночь на понедельник погибли пятеро, позже стало известно о четырёх погибших в Бат-Яме. МИД Украины подтвердил, что среди них — пятеро украинских граждан, в том числе трое детей.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Иран передаёт сигналы о готовности к деэскалации, однако обмен ударами продолжается. Владелец нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, компания Bazan, в понедельник вечером объявила, что после второго иранского удара в ночь на понедельник завод полностью остановлен.

Американские официальные лица говорят, что США не присоединяются к Израилю в его войне с Ираном. Об этом сообщает телекомпания CBS, партнер Би-би-си в США.