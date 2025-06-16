Иран заявил, что готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

«С учетом последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство обязано исполнять законы, принятые парламентом, но этот законопроект пока только подготавливается, и мы будем координировать действия с парламентом на последующих этапах», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бакаи (цитата по Reuters).

При этом Бакаи напомнил об официальной позиции Ирана о том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, хотя на прошлой неделе МАГАТЭ заявило, что Тегеран нарушает свои обязательства по ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который Иран ратифицировал в 1970 году, предоставляет странам право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от создания ядерного оружия и обязательство сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Государственные СМИ Ирана сообщают, что парламент пока не принял окончательного решения о выходе из ДНЯО, а один из парламентариев отметил, что инициатива находится на начальном этапе законодательного процесса.

Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия, ДНЯО страна не подписывала.