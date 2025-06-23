«Иран всё ещё может создать ядерную бомбу несмотря на американские удары»: эксперт

"Только смена иранского режима полностью нейтрализует угрозу создания Тегераном ядерного оружия, какой бы успешной ни была операция "Полуночный молот", хотя она и укрепит поддержку Трампа внутри страны", - заявил в интервью Euronews эксперт по внешней политике Якоб Киркегаард, старший научный сотрудник Института Брейгеля.

По словам Киркегаарда, у Ирана очень ограничены инструменты для эскалации ситуации, и он может либо выбрать ответный удар либо по американским базам, убив несколько американских солдат, либо по нефтяным объектам, ударив по транспортировке нефти через Ормузский пролив, либо по некоторым объектам в арабских странах Персидского залива, соседствующих с Ираном.

Однако Киркегаард заявил, что считает эти варианты "маловероятными", поскольку Иран сегодня находится "в почти исторически слабой военной позиции".

По словам эксперта, прокси Ирана, такие как ХАМАС, "Хезболлах" или хуситы, ослаблены, и США могут присоединиться к более широкой военной кампании, если Иран нанесет удар по американским целям.

"Иранцы знают, что Трамп доказал: он действительно готов нажать на курок. И они должны отнестись к этому серьёзно. Я не думаю, что мы движемся к дальнейшей эскалации, но, с другой стороны, приближает ли это мирное урегулирование путём переговоров или возвращение к согласованному международному ядерному наблюдению, своего рода JPCOA 2.0? Риск заключается в том, что, как мне кажется, США и европейские страны теперь захотят более навязчивого JPCOA, на который Иран может согласиться, а может и нет. Поэтому я думаю, что возможность ускорения мирного процесса существует, но это не является абсолютной уверенностью", - сказал он.

Может ли Иран создать ядерную бомбу?

Киркегаард отметил, что на данный момент никто не знает, насколько сильно пострадали иранские ядерные объекты. Если объекты в Натанзе и Исфахане будут выведены из строя, "это затруднит обогащение оружейного урана".

"Но это может иметь не очень большое значение, - говорит эксперт. - Потому что, по последним данным Международного агентства по атомной энергии, у Ирана около 400 килограммов обогащенного до 60% урана. Этого, при дальнейшем обогащении, более чем достаточно для создания ядерного оружия, при условии, что у вас есть технические знания и умения для этого. Мы не знаем, есть ли это у Ирана, но это означает, что уничтожение этих объектов, даже если это было произведено испешно, не приведет к уничтожению иранской ядерной программы".

По словам Киркегаарда, учитывая, что в стране, возможно, спрятано большое количество высокообогащенного урана, Иран всё ещё способен создать ядерную бомбу:

"Иран остается пороговой ядерной державой, может быть, не такой близкой (к созданию бомбы), как 24 часа назад, но страной, которая всё ещё может, если режим решит приложить все усилия для создания бомбы, сделать это".

Эксперт добавил, что военного решения иранской ядерной программы не существует, для этого в стране должна произойти смена режима.

Трампа запомнят как президента, который бомбил Иран

Киркегаард говорит, что, несмотря на стремление Трампа быть миротворцем в Украине, его будут помнить как президента, который бомбил Иран.

"Он навсегда останется президентом США, который бомбил Иран. Поэтому, как бы его ни критиковали более ястребиные элементы американского политического небосклона, он всегда будет говорить: "Смотрите, я разбомбил Иран. А что сделал Обама? Что сделал Байден? Что сделал даже Буш?"

По мнению аналитика, таким образом Трамп будет сдерживать критику в лагере MAGA (Make America Great Again) и уж точно не перейдёт красную черту, отправив войска в Иран.

"Единственное, в чём, как мне кажется, он будет сдерживаться - но не больше, чем любой другой президент, - это в том, что не будет войск на земле. Не будет фактического вторжения США в Иран, что, очевидно, было бы катастрофой для всех участников. Он знает, что не собирается этого делать. Но он показал людям, которые думали, что он струсит".

Европа не имеет значения в конфликте

Якоб Киркегаард считает, что Европа не будет играть никакой роли в конфликте, а многие лидеры на континенте рады тому, что Израиль вместе с США уничтожает ядерную и ракетную программу Ирана.

"Я думаю, мы должны сказать, что то короткое окно европейской дипломатии, которое у нас было в пятницу с встречей в Женеве, ни к чему не привело. Иранцы заявили министрам иностранных дел трёх стран ЕС, что они не заинтересованы в заключении сделки, которая полностью заморозит все работы по обогащению ядерного топлива. Реальность такова, что Европа не имеет никакого значения в этом конфликте", - сказал эксперт, добавив, что Европа также глубоко расколота по этому вопросу.

"Фридрих Мерц заявил в интервью немецкому телевидению, что Израиль делает грязную работу для Европы, нанося удары по Ирану. Нет сомнений, что Европа втайне очень рада тому, что Израиль, похоже, значительно ослабил потенциал Ирана по производству баллистических ракет и беспилотников, - говорит Киркегаард. Он считает, что удары по Ирану напрямую ослабляют Россию, которая является главной стратегической угрозой для Европы.

"Хотя в Европе никто не собирается публично хвалить Нетаньяху, реальность такова, что Фридрих Мерц был прав. Но многие европейские правительства, публично или иным образом будут считать иначе. И уже толь это помешает Европе занять единую позицию, которая обрекает Европу на неактуальность. Все очень просто", - заключил аналитик.