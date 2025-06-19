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Иран попал ракетой по израильскому госпиталю: Израиль атаковал ядерный реактор на тяжелой воде

© Deutsche Welle 19 июня, 2025 12:48

Мир 0 комментариев

Иран в ночь на четверг, 19 июня, нанес новые ракетные удары по территории Израиля. Одна из баллистических ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля.

В соцсетях опубликованы многочисленные фотоснимки и видеозаписи очевидцев, на которых видно, что в результате ракетного удара здание больницы пострадало, пишет The Times of Israel. Представитель медицинского центра "Сорока" в Беэр-Шеве сообщил, что больнице причинен "значительный ущерб", есть раненые, сообщила JPost.

 

Сообщается также об ударах иранских ракет по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. В Холоне ракета попала в жилой дом, здание частично обрушилось. Один человек получил тяжелые ранения, еще 20 - легкие. В Рамат-Гане также пострадали около 20 человек.

Удары Израиля по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 19 июня вновь нанесла удары по Ирану. Армейская пресс-служба сообщила, что целями были объекты в Тегеране, связанные с разработкой ядерного оружия и производства ракет. До этого Израиль призвал жителей иранских городов Арак и Хондаб эвакуироваться, поскольку целями военных в этом районе станет "иранская военная инфраструктура".

Иранское телевидение сообщило, что в Араке был нанесен удар по ядерному реактору на тяжелой воде. На этом объекте, как утверждается, была заранее проведена эвакуация, "радиационной опасности нет". Реактор на тяжелой воде в Араке был построен лишь частично, Иран собирался ввести его в эксплуатацию в 2026 году.

 

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