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Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами: десятки жертв и раненых

Euronews 15 июня, 2025 13:04

Мир 0 комментариев

По сообщениям, в результате иранских ракетных ударов как минимум 10 человек погибли в пригородах Тель-Авива и Хайфы, более 200 человек пострадали по всей стране. Израильские военные заявили, что нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны Ирана в Тегеране.

В ночь на воскресенье Иран и Израиль снова обменялись ударами. По данным израильских СМИ, Тегеран выпустил не менее 70 баллистических ракет, удар был скоординирован с атакой беспилотников на Тель-Авив.

К данному моменту сообщается о десяти погибших. В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, в результате прямого попадания ракеты в здание погибли по меньшей мере 6 человек, среди них двое детей. Еще как минимум 4 человека, все из одной семьи, стали жертвами ракетного удара в Тамре недалеко от Хайфы. Тамра - преимущественно палестинский город в Израиле.

По всей стране более 200 человек получили ранения в результате последних иранских атак. Число жертв и пострадавших, вероятно, будет расти, так как спасатели продолжают разбирать завалы, есть пропавшие без вести.

Корпус стражей исламской революции в своем заявлении сообщил, что иранские ракеты нацелены на объекты по производству топлива для израильских истребителей. Он заявил, что Иран при необходимости снова ответит на израильские удары.

Израиль нацелился на министерство обороны Ирана

Израильские военные заявили, что в начале воскресенья нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны Ирана в Тегеране.

"Тегеран горит", - написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем посте в сети X.

Израильские военные также заявили, что нанесли удары по объектам, которые, по их мнению, связаны с ядерной программой Ирана в окрестностях Тегерана.

Они утверждают, что эти объекты "связаны с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия".

До начала израильской кампании в пятницу американские спецслужбы и Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляли, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

Предстоящие переговоры между США и Ираном отменены

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил в социальных сетях, что шестой раунд непрямых ядерных переговоров в воскресенье "теперь не состоится". Хотя переговоры отменены, "мы остаемся приверженцами диалога и надеемся, что иранцы скоро сядут за стол переговоров", - сказал высокопоставленный представитель США, выступая на условиях анонимности.

Израиль и Иран подали сигнал о новых атаках, несмотря на настоятельные призывы мировых лидеров к деэскалации и недопущению тотальной войны.

Полуофициальные иранские информационные агентства сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по иранскому заводу по переработке природного газа и вызвал "сильный взрыв", что может стать еще одной эскалацией в случае подтверждения. Это будет первая израильская атака на нефтяную и газовую промышленность Ирана. Израильские военные не дали немедленных комментариев.

Масштабы ущерба на газовом месторождении Южный Парс не сразу стали ясны. На таких объектах установлены системы противовоздушной обороны, на которые и нацелился Израиль.

Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, а американские спецслужбы считают, что Тегеран не стремится к созданию бомбы. Однако обогащение урана достигло уровня, близкого к оружейному, и в четверг наблюдательный орган ООН по атомной энергии порицал Иран за несоблюдение обязательств, призванных помешать ему создать ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в субботу, что ядерные переговоры "неоправданны" после ударов Израиля. Его комментарии прозвучали во время телефонного разговора с главой внешней политики ЕС Кайей Каллас.

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