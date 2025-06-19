Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи настаивал на том, что иранская ядерная программа носит мирный характер и что доктрина его страны «основана на нашей вере в запрет и незаконность ядерного оружия».

Так есть ли железные доказательства того, что Иран имел программу по созданию ядерного оружия, задается вопросом ВВС.

Израильские военные заявили, что за последние месяцы они собрали разведданные, свидетельствующие о «конкретных успехах иранского режима в производстве компонентов оружия, пригодных для ядерной бомбы», в том числе металлического уранового сердечника и нейтронного источника для инициирования ядерного взрыва.

Однако Келси Дэвенпорт, директор по политике нераспространения в американской Ассоциации по контролю над вооружениями, заявила BBC, что премьер-министр Израиля «не представил никаких ясных или убедительных доказательств того, что Иран находится на грани создания оружия».

«Иран уже несколько месяцев находится на грани прорыва, — сказала она BBC, имея в виду время, которое понадобится Ирану для приобретения достаточного количества расщепляющегося материала для одной бомбы, если он решит это сделать. - Точно так же оценка, что Иран может разработать примитивное ядерное оружие в течение нескольких месяцев, не является новой».

Она сказала, что некоторые ядерные действия Ирана могут быть применены для разработки бомбы, но американские спецслужбы пришли к выводу, что Иран не занимается ключевыми работами по созданию оружия.

В марте этого года директор Национального разведкправления США Тулси Габбард заявила Конгрессу, что запасы обогащенного урана Ирана «достигли максимального уровня» и «беспрецедентны для государства, не обладающего ядерным оружием». Однако Габбард также заявила, что разведывательное сообщество США «по-прежнему считает, что Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [аятолла Али] Хаменеи не санкционировал программу по созданию ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что он обогащает уран для производства топлива для атомных электростанций, таких как Бушер.

«Если бы Нетаньяху руководствовался исключительно риском распространения ядерного оружия Ираном, Израиль, вероятно, поделился бы этой информацией с США, и первоначальный удар, скорее всего, был бы нанесен по всем ключевым ядерным объектам Ирана», — добавила г-жа Давенпорт.

Когда BBC попросил прокомментировать заявления Израиля о пороговой ситуации с созданием иранского ядерного оружия, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ответил: «Это их оценка ситуации. Я не знаком с внутренними отчетами или информацией, которой они могут располагать».

Однако он отметил, что в последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном в конце мая, содержалось предупреждение о том, что Иран накопил достаточно урана, обогащенного до 60% — а это всего один технический шаг от оружейного качества (90%) — для потенциального изготовления девяти ядерных бомб. По его словам, это «вызывает обоснованную озабоченность».

Гросси также заявил, что агентство не может дать гарантий, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, поскольку Иран не сотрудничает в расследовании искусственных частиц урана, обнаруженных инспекторами на трех незаявленных ядерных объектах. «В то же время мы напоминаем, что если до начала 2000-х годов велась... структурированная и систематическая работа в направлении создания ядерного устройства, то сейчас это не так», — добавил он.

Что мы знаем о ядерной программе Ирана?

Иран всегда заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и что он никогда не стремился к созданию ядерного оружия. Однако в ходе десятилетнего расследования МАГАТЭ были обнаружены доказательства того, что Иран с конца 1980-х годов до 2003 года, когда были остановлены проекты в рамках так называемого «Проекта Амад», проводил «ряд мероприятий, имеющих отношение к разработке ядерного взрывного устройства».

Иран продолжал некоторые виды деятельности до 2009 года, когда западные державы раскрыли информацию о строительстве подземного обогатительного завода в Фордо, но после этого, по заключению агентства, «достоверных признаков разработки оружия» не было.

В 2015 году Иран заключил соглашение с шестью мировыми державами, по которому он согласился на ограничения своей ядерной деятельности и разрешил строгий контроль со стороны инспекторов МАГАТЭ в обмен на снятие разрушительных санкций. Основные ограничения касались производства обогащенного урана, который используется для производства топлива для реакторов, а также ядерного оружия. Они включали запрет на обогащение урана до чистоты выше 3,67%, использование только центрифуг первого поколения, которые вращают гексафторид урана на чрезвычайно высоких скоростях, а также прекращение обогащения на подземном объекте в Фордо.

Однако президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году, заявив, что оно не способно предотвратить создание ядерного оружия, и возобновил санкции США. Иран ответил все более серьезными нарушениями ограничений, особенно в отношении обогащения. Помимо производства урана, обогащенного до 60%, он использовал более совершенные центрифуги и возобновил обогащение в Фордо.

За день до начала воздушной кампании Израиля совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, впервые за 20 лет официально объявил Иран нарушителем своих обязательств по нераспространению.

Иран заявил, что ответит на резолюцию созданием нового завода по обогащению урана в «безопасном месте» и заменой центрифуг первого поколения в Фордо на машины шестого поколения.

Какой ущерб Израиль нанес ядерной инфраструктуре Ирана?

Израильские военные заявили, что первая серия авиаударов повредила подземный зал с центрифугами в Натанзе, а также критически важную инфраструктуру, обеспечивающую работу объекта, однако никаких доказательств этого не предоставили.

Рафаэль Гросси заявил, что в результате атаки была уничтожена надземная часть пилотной установки по обогащению топлива (PFEP), где каскады центрифуг производили уран, обогащенный до 60%, а также электроэнергетическая инфраструктура объекта.

Результаты удара по Натанзу.

Хотя признаков физического воздействия на подземный каскадный зал, в котором находится часть PFEP и главный завод по обогащению топлива, не было, он добавил, что повреждение электроэнергетической инфраструктуры, вероятно, имело значительное влияние на работу объекта.

«По нашей оценке, в результате внезапной потери внешнего энергоснабжения центрифуги, скорее всего, были серьезно повреждены, если не полностью уничтожены», — сказал он BBC. «Внутри есть повреждения. Прямого кинетического разрушения не было».

Центрифуги — это хрупкие, тонко сбалансированные машины. Даже небольшая проблема, такая как отключение электроэнергии, может привести к их выходу из-под контроля, в результате чего детали будут сталкиваться друг с другом и повреждать всю каскадную установку.

Гросси также сообщил, что на объекте было обнаружено радиологическое и химическое загрязнение, но уровень радиоактивности снаружи остался неизменным и находится в пределах нормы. Риск радиации, состоящей в основном из альфа-частиц, можно эффективно контролировать с помощью соответствующих защитных мер, таких как респираторы, добавил он.

Глава МАГАТЭ сообщил, что в результате отдельного нападения в пятницу на Центр ядерных технологий в Исфахане были разрушены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, завод по производству топлива для тегеранского реактора и строящееся предприятие по переработке гексафторида урана в металлический уран.

Как и в Натанзе, уровень радиации за пределами объекта остается неизменным, добавил он.

Израильские военные заявили, что удар по Исфахану «разрушил объект по производству металлического урана, инфраструктуру по переработке обогащенного урана, лаборатории и дополнительную инфраструктуру».

Что касается Исфахана, Гросси сообщил BBC, что там «есть также подземные помещения, которые, по-видимому, не пострадали».

А на заводе в Фордо, по его словам, «ущерб, если и был, то очень ограниченный».

Полуофициальное иранское информационное агентство Isna со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) сообщило в субботу, что в результате израильского удара в Фордо «некоторые районы получили ограниченные повреждения».

Однако израильские военные не подтвердили нанесение ударов по этому объекту.

В среду МАГАТЭ сообщило, что получило информацию о том, что были поражены два предприятия по производству центрифуг: мастерская TESA Karaj и Тегеранский исследовательский центр.

«На объекте в Тегеране было поражено одно здание, где производились и испытывались современные роторы центрифуг. В Карадже были разрушены два здания, где производились различные компоненты центрифуг», — говорится в сообщении.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по объектам по производству центрифуг, а также по «объектам исследований и разработок в рамках проекта по созданию ядерного оружия иранского режима».

Г-жа Давенпорт заявила, что удары по Натанзу увеличат «время прорыва» Ирана, но «мы не будем иметь четкого представления о том, как быстро Иран сможет возобновить работы на этом объекте или сможет ли он перенаправить уран, пока МАГАТЭ не получит доступ к объекту».

Она также ожидала, что Фордо станет целью, если Израиль захочет затормозить ядерную программу Ирана. «До тех пор, пока Фордо остается в рабочем состоянии, Иран по-прежнему представляет угрозу распространения ядерного оружия в ближайшей перспективе. Тегеран может ускорить обогащение урана до оружейного качества на этом объекте или переправить уран в незаявленное место», — пояснила она.

Однако Фордо построен глубоко в горах, чтобы защитить его от авиаударов, и только США располагают бетонобойными бомбами, способными его уничтожить.

Премьер-министр Израиля заявил, что операция будет продолжаться «столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы».

Однако, по мнению г-жи Давенпорт, это нереальная цель. «Удары могут уничтожить объекты и ученых, но не могут стереть ядерные знания Ирана. Иран может восстановить свои объекты, и теперь это будет сделать быстрее, чем в прошлом, благодаря своим достижениям в области обогащения урана», — сказала она.