Интеллектуалка, лесбиянка, враг мигрантов и зелёной энергии: портрет Алис Вайдель, лидера АдГ

Алис Вайдель, выдвинутая кандидатом в канцлеры от «Альтернативы для Германии», для многих остается загадочной фигурой. В интервью она предстает умеренным политиком, называет свою партию консервативно-либертарианской и заявляет, что ярлык ультраправой на нее навесили мейнстримные СМИ.

Однако многих пугает жесткая риторика ее предвыборных митингов. АдГ выступает за массовую депортацию мигрантов, отказ от евро и «зеленого» курса, прекращение поставок оружия Украине, снятие санкций с России и возврат к закупкам дешевого российского газа.

Китайские пенсии и дедушка-нацист

Алис Вайдель родилась в 1979 году в городе Гютерсло на западе Германии, в семье торговца мебелью и антиквариатом.

В интервью WeltWoche она вспоминала, что в школе любила спорить и отстаивать свое мнение, из-за чего нередко сталкивалась с трудностями и конфликтовала с детьми иммигрантов с Ближнего Востока. «Когда тебя постоянно обзывают „шлюхой" или чем-то подобным, уже не хочется ходить в открытый бассейн», — рассказывала она.

Ее родители не состояли в партии, но Вайдель говорит, что росла в «очень политизированной» атмосфере. При этом она старается избегать воспоминаний о нелицеприятных страницах истории своей семьи.

Издание Politico писало, что ее бабушка и дедушка были членами нацистской партии. Согласно расследованию Welt am Sonntag, основанному на архивных данных, ее дед, Ганс Вайдель, был военным судьей в комендатуре Варшавы и выносил приговоры противникам Третьего рейха. В архивах отмечалось, что его назначил на эту должность лично Адольф Гитлер, и руководство высоко ценило его рвение и «интерес» к своим обязанностям.

Вайдель говорит, что ей ничего не известно о нацистском прошлом ее деда. «Из-за семейных разногласий мы не общались с дедом, который умер в 1985 году, и он не был темой обсуждений в семье», — ответила она на просьбу Politico о комментарии.

После Второй мировой войны семья Вайдель была изгнана из Силезии (территория современной Польши) и обосновалась в Восточной Вестфалии.

Отучившись в гимназии, Вайдель поступила в Байройтский университет, где получила два высших образования — по бизнесу и экономике, после чего устроилась на «работу мечты» — в инвестиционный банк Goldman Sachs. Однако роль финансового аналитика ей вскоре наскучила, и Вайдель отправилась в Китай, чтобы писать докторскую диссертацию по пенсионной системе КНР и работать бизнес-консультантом в Bank of China.

В Пекине она провела почти шесть лет, получив докторскую степень и в совершенстве овладев китайским, который самостоятельно изучала со школьных лет. Вернувшись в Германию, Вайдель еще несколько лет работала бизнес-консультантом в разных компаниях, пока в 2013 году не решила уйти из финансов и заняться политикой.

Идеологические убеждения или политический расчет?

Только-только созданная ультраправая партия, Alternative für Deutschland («Альтернатива для Германии»), провозглашала своей целью выход из еврозоны, и именно это привлекло Вайдель, тоже противницу евро.

Впоследствии АдГ переключилась на борьбу с иммиграцией и радикализировалась, превратившись в политического изгоя из-за своей крайне правой риторики, и Вайдель признавала, что членство в партии стоило ей потери друзей, а ее семье даже пришлось переехать в другой город.

При этом многие из тех, кто был знаком с Вайдель по работе в финансовой сфере, недоумевали по поводу ее решения примкнуть к ультраправым.

Живущий в Германии американский банкир Джим Дилворт, который работал с ней в Goldman Sachs и Allianz Global Investors, говорит, что в то время она не проявляла никаких правых взглядов. «Самым „радикальным" было ее скептическое отношение к евро как к единой валюте», — сказал он Financial Times.

Дилворт добавил, что, когда позже он интересовался причинами ее решения, Вайдель якобы сказала ему, что ей бы понадобилось 20 лет, чтобы добиться такого же политического успеха в правоцентристском Христианско-демократическом союзе (ХДС).

«Поэтому она выбрала именно эту партию, АдГ. Я думаю, в этом было много оппортунизма», — считает Дилворт.

Вайдель отрицает, что когда-либо говорила что-то подобное. «Я никогда этого не говорила. Это не имеет никакого смысла. Никто, тем более в то время, не вступал в АдГ ради карьеры», — сказала она FT.

«Лесбиянка по биологическим, а не по политическим причинам»

Если евроскептицизм Вайдель полностью соответствовал линии партии, ее личная жизнь шла с ней вразрез.

«Альтернатива для Германии» защищает традиционные семейные ценности, выступая против однополых браков и «гендерной идеологии». Семья — это отец, мать и дети, говорится в манифесте АдГ.

Алис Вайдель при этом — открытая лесбиянка, много лет состоящая в гражданском браке с Сарой Боссард, кинорежиссером шри-ланкийского происхождения. Они делят жизнь между двумя странами, Швейцарией и Германией, и воспитывают двоих приемных сыновей.

Вайдель не смущает противоречие между ее личной ситуацией и взглядами ее партии. «Я не квир. Я просто состою в браке с женщиной, с которой знакома уже 20 лет», — объясняет она.

Ее соратники тоже не видят в этом проблемы. Как сказал о Вайдель один из высокопоставленных членов АдГ в интервью FT, «она лесбиянка по биологическим, а не по политическим причинам».

Вайдель предпочитает не заострять внимание на своей сексуальной идентичности. В одном из немногих комментариев на эту тему она заявила, что состоит в AдГ «не вопреки своей гомосексуальности, а благодаря ей», так как, по ее словам, эта партия — единственная, которая поднимает вопрос враждебности мусульманских иммигрантов к ЛГБТ-сообществу, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Когда в Германии в 2017 году узаконили однополые браки, Вайдель назвала это малозначимой темой на фоне вышедшей из-под контроля миграции.

С тех пор руководство «Альтернативы для Германии» почти не высказывается по этому поводу, подчеркивая, что хотя партия поддерживает традиционный институт семьи, в АдГ приветствуют гомосексуалов, которые «полностью интегрированы».

При этом, по словам Вайдель, ее партия выступает против квир-просвещения в школах, которое она называет «бессмысленными левацкими гендерными идеями».

Тэтчер как политический кумир

Вайдель считает своим политическим кумиром Маргарет Тэтчер, бывшего британского премьер-министра, которая до сих пор вызывает у британцев весь спектр эмоций от восхищения до ненависти.

«Меня впечатляет ее биография — ее готовность идти против течения, даже когда это неприятно. Тэтчер пришла к власти, когда Британия была в экономическом упадке, и вывела ее на правильный путь», — сказала Вайдель в интервью Bild.

В долгосрочном плане реформы Тэтчер действительно укрепили британскую экономику, однако «железная леди» вошла в историю как политик, разрушивший тяжелую промышленность и социальную систему страны, чего многие британцы ей до сих пор не могут простить.

Хотя Вайдель привлекает решимость Тэтчер, и она тоже отстаивает принципы рыночной экономики, между ними есть ключевое различие. Тэтчер получила прозвище «железная леди» за твердость и нежелание идти на компромиссы, в то время как Вайдель демонстрирует противоположные качества — политическую гибкость и прагматизм.

Как пишет Катя Хойер, немецко-британский историк и журналист, Вайдель, в отличие от многих своих коллег по партии, всегда умела балансировать между идеологическими убеждениями и политическим расчетом.

В течение многих лет она пыталась изгнать из партии радикалов, таких как Бьорн Хёкке, который дважды привлекался к ответственности за использование запрещенного нацистского лозунга штурмовиков Гитлера Alles für Deutschland («Все для Германии»).

В 2017 году Вайдель, избранная сопредседателем фракции АдГ в Бундестаге, попыталась исключить его из партии, но партийный трибунал ее не поддержал. Хёкке оказался слишком влиятельным, так что Вайдель предпочла примириться с ним, и на предвыборном съезде в Ризе делегаты скандировали «Alice für Deutschland» («Алис для Германии»), что звучит почти как запрещенный нацистский лозунг.

Вайдель это больше не смущает. «Он смягчил свою провокационную риторику. Он делает отличную работу в Тюрингии. Я считаю уголовные дела против него нелепыми», — говорит она о Бьорне Хёкке.

Поддержка радикалов вроде Хёкке — это цена, которую Вайдель платит за власть и сохранение единства АдГ. В обмен его фракция поддерживает ее лидерство, пишет Катя Хойер.

Политолог Ханс Форлендер из Дрезденского университета тоже отмечает, что сила Вайдель в ее гибкости.

В традиционных СМИ она предстает сдержанным политиком буржуазного толка, но легко находит общий язык с радикальными сторонниками, особенно в соцсетях и на митингах.

На популярной у молодежи платформе TikTok АдГ представлена лучше, чем любая другая немецкая партия — у ее членов сотни тысяч подписчиков, а Алис Вайдель вошла в пятерку самых влиятельных политиков Германии в этой соцсети.

«Вайдель — человек, который может привлечь более широкую аудиторию, чем традиционный электорат АдГ, включая представителей буржуазного среднего класса, — говорит политолог Оливер Лембке из Университета Бохума. — Она выглядит как взрослый человек в комнате, полной сумасшедших и экстремистов».

«Мужчины с ножами и другие бездельники»

Способность Вайдель апеллировать как к умеренным, так и к радикально настроенным избирателям отлично видна на примере болезненной для них темы иммиграции.

На том самом съезде в Ризе, где ее сторонники скандировали «Алис для Германии», Вайдель была далека от своего умеренного образа. Она обещала собравшимся провести «реэмиграцию», означающую по сути массовую депортацию иммигрантов вне зависимости от их статуса в Германии.

«Если это называется реэмиграцией, значит, это и есть ре-э-ми-гра-ция», — провозгласила со сцены Вайдель под аплодисменты собравшихся.

Интересно, что сначала команда Вайдель пыталась смягчить риторику, убрав из предвыборного манифеста токсичный термин. Однако, осознав, что радикальное крыло партии не собирается отступать, Вайдель молниеносно изменила позицию, полностью поддержав жесткую линию, отмечает Катя Хойер в Guardian.

АдГ умело использовала глубокое недовольство немцев массовым притоком мигрантов, сместив фокус со своей изначальной цели противодействия ЕС на борьбу с политикой «открытых дверей» Ангелы Меркель, впустившей в страну более миллиона беженцев.

«Бурки, девочки в платках, мужчины с ножами на пособии и другие бездельники не принесут нам процветания», — заявила Вайдель в Бундестаге в 2018 году.

Однако из-за подобных провокационных высказываний «Альтернатива для Германии», в отличие от прочих крайне правых партий Европы, остается маргинализированной как в стране, так и за ее пределами. В Германии другие партии отказываются сотрудничать с ультраправыми.

В Европе к АдГ тоже относятся настороженно. Партию не приняли в созданную Виктором Орбаном в Европарпламенте коалицию евроскептиков «Патриоты за Европу», куда вошли ультраправые силы из Австрии, Франции, Италии и Испании.

Венгерский премьер ранее критиковал АдГ, говоря, что там «могут появиться сумасшедшие люди и идеи», но буквально на днях принял Алис Вайдель в Будапеште, после чего полностью сменил тон.

«Сегодня я встретился с будущим Германии. Для меня было большой честью приветствовать вас в Будапеште, председатель Алис Вайдель!», — написал он в X.

Вайдель, в свою очередь, назвала Венгрию примером для Германии, «символом разума и независимости». «Венгрия — оплот против нелегальной миграции, и мы, „Альтернатива для Германии", также хотим, чтобы в нашей стране больше не было нелегальной миграции», — подчеркнула она.

По словам венгерского правого политика Ласло Тороцкаи, в Будапеште осознают, что «рано или поздно АдГ может победить на выборах». Поэтому венгерская правящая партия «Фидес», прежде избегавшая контактов с ультраправыми, «пересмотрела свою стратегию в соответствии с собственными интересами».

Неожиданная поддержка из-за океана

Если расположения правых в Европе Вайдель добивается с трудом, то с другой стороны Атлантики оно пришло достаточно внезапно — в лице американского миллиардера Илона Маска.

Бизнесмен и соратник Трампа, задумавший «вернуть Европе былое величие», развернул настоящую кампанию поддержки Алис Вайдель, которая вызвала бурю возмущения среди ее политических оппонентов.

Сначала владелец SpaceX и Tesla опубликовал в принадлежащей ему соцсети X твит под фотографией Вайдель, написав, что «только АдГ может спасти Германию».

Затем он выступил по видеосвязи на предвыборном митинге партии, приведя в восторг ее сторонников.

Вайдель по приглашению Маска также поучаствовала в большом разговоре с ним, который в прямом эфире транслировался в X. Диалог оказался весьма примечательным, прежде всего потому, что Вайдель получила неожиданную возможность высказаться, которой, по ее словам, она лишена в мейнстримных СМИ Германии.

«Илон, это абсолютно новая ситуация для меня, когда я могу просто вести нормальный разговор, когда меня не перебивают или выставляют в негативном свете, как это происходит в немецких мейнстримных СМИ в последние 10 лет», — говорит Вайдель по-английски с небольшим акцентом.

«Мы видим себя как консервативная либертарианская партия, но мейнстримные медиа выставляют нас как так называемую экстремистскую партию. А мы просто говорим — нам надо освободить наши компании и обычных людей от бюрократии», — продолжает лидер АдГ.

В разговоре с Маском Вайдель максимально далека не только от образа ультраправого политика, но вообще от имиджа типичного политика — это могла бы быть беседа двух знакомых, обсуждающих последние новости.

Однако когда речь заходит об Ангеле Меркель, Вайдель не стесняется в выражениях.

«Канцлер Меркель. Первый „зеленый" канцлер Германии. Она разрушила нашу страну, открыв границы для нелегальной иммиграции в 2015 году. Она подорвала нашу экономику своей чудовищной энергетической политикой. Целью Ангелы Меркель было перейти на солнечную и ветряную энергию. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что промышленная страна не может выжить на ветряной и солнечной энергии, если солнце не светит, а ветер не дует», — говорит Вайдель.

«Они или идиоты, или ненавидят собственную страну», — отвечает лидер АдГ на вопрос Маска о решении властей Германии отключить последние три атомные электростанции в апреле 2023 года, в разгар энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа.

Вайдель надеется, что Трамп добьется окончания войны в Украине, и хочет, чтобы Германия вновь покупала у России дешевый газ.

«Нам нужно вернуть дешевые и надежные поставки энергии в Германию, иначе все наши компании просто обанкротятся или перенесут производство за границу, как уже сделал наш автопром», — говорит лидер АдГ.

Откровенный разговор Вайдель с Маском вызвал волну насмешек в немецких СМИ — ее критиковали за слова о том, что «Гитлер был коммунистом», смех над шутками миллиардера и недостаточно хороший английский.

Но эти комментарии исходят от либеральных оппонентов, тогда как Вайдель обращается совсем к другой аудитории, для которой ее беседа с Маском стала образцом свободы от цензуры, пишет историк Катя Хойер.

Вайдель ни в коем случае нельзя недооценивать, считает эксперт. Сейчас шансы партии войти в правительство малы, несмотря на то, что АдГ предсказывают рекордные 20% на выборах.

Однако декабрьский опрос социологического центра INSA показал, что в случае прямых выборов канцлера Алис Вайдель стала бы самым популярным кандидатом. Именно Вайдель, ставшая респектабельным лицом немецких ультраправых, представляет для ее противников наибольшую угрозу.