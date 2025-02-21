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Хакеры? Из-за сбоя системы в Елгаве счастливчик залил в бак 80 литров по центу за литр

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 16:17

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На Facebook появилось видео, снятое местным жителем, на котором водитель радуется, заправляя свой автомобиль топливом по цене 1 цент за литр.

Как поясняется в описании видео, инцидент произошел в Елгаве, на автозаправочной станции «Circle-K» на улице Миера. Невероятно низкая цена могла быть вызвана технической ошибкой, но насос работал, и система позволяла заливать топливо по невероятно низкой цене.

В результате водителю удалось заправить в бак 80 литров топлива, заплатив всего 80 евроцентов.

Руководитель топливной категории «Circle K» Гатис Титовс подтвердил: «Сегодня утром из-за четырех системных ошибок на АЗС Circle K в Елгаве цена на топливо на короткое время отображалась некорректно — 1 цент за литр. Техническая ошибка была быстро обнаружена и исправлена».

«Клиенты которые успели заправиться топливом по неверно указанной цене, сегодняшний день стал особенно удачным, и разницу в счете возвращать не придется — транзакция остается в силе, как и была на момент заправки», — сказал он.

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