Хакеры ГУР похитили данные КБ «Туполев»: СМИ

Украинские киберспециалисты получили доступ к критически важной информации российского авиастроительного конструкторского бюро "Туполев", пишет в среду, 4 июня, онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, операцию провели киберподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. "В результате взлома было получено более 4,4 Гб закрытой информации, которая охватывает служебную переписку руководства компании, персональные данные сотрудников, резюме инженеров, документы о закупках, протоколы закрытых совещаний и тому подобное", - пишет "РБК-Украина".

При этом на взломанном официальном сайте компании хакеры разместили изображение совы (логотип ГУР), которая держит в когтях российский бомбардировщик, следует из материала.

Источник журналистов в самой украинской спецслужбе, комментируя эту операцию, пообещал, что ее результат "будет заметным как на земле, так и на небе".

Компания "Туполев" строит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160М. Эти бомбардировщики используются для нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Украины.