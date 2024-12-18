Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

Грузооборот Вентспилсского порта рухнул еще на четверть

© LETA 18 декабря, 2024 09:00

Бизнес 0 комментариев

Грузооборот Вентспилсского порта за 11 месяцев уменьшился на 23,5%

За 11 месяцев текущего года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 7,429 млн тонн грузов, что на 23,5% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

За 11 месяцев 2024 года из Вентспилсского порта отправлено 4,469 млн тонн грузов, что на 16,4% меньше, чем в прошлом году за соответствующий период, а принято на 32,1% меньше грузов - 2,96 млн тонн.

За этот период в порту перевалено 3,522 млн тонн наливных грузов (+7,5%), 2,294 млн тонн сыпучих грузов (-47,6%),1,612 млн тонн генеральных грузов (-21,6%).

Перевалка нефтепродуктов в Вентспилсском порту составила 3,107 млн тонн (+4,5%), грузов roll on/roll off - 1,306 млн тонн (-24,1%), угля - 868 тыс. тонн (в 2,4 раза меньше).

В прошлом году грузооборот Вентспилсского порта составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше 2022 года, в том числе за 11 месяцев было перевалено 9,706 млн тонн грузов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Читать
Загрузка

Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

Важно 17:57

Важно 0 комментариев

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Читать

Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Выбор редакции 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Читать
Загрузка

Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Читать

Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Читать

Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Читать

На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Читать