Грузооборот Вентспилсского порта рухнул еще на четверть

За 11 месяцев текущего года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 7,429 млн тонн грузов, что на 23,5% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

За 11 месяцев 2024 года из Вентспилсского порта отправлено 4,469 млн тонн грузов, что на 16,4% меньше, чем в прошлом году за соответствующий период, а принято на 32,1% меньше грузов - 2,96 млн тонн.

За этот период в порту перевалено 3,522 млн тонн наливных грузов (+7,5%), 2,294 млн тонн сыпучих грузов (-47,6%),1,612 млн тонн генеральных грузов (-21,6%).

Перевалка нефтепродуктов в Вентспилсском порту составила 3,107 млн тонн (+4,5%), грузов roll on/roll off - 1,306 млн тонн (-24,1%), угля - 868 тыс. тонн (в 2,4 раза меньше).

В прошлом году грузооборот Вентспилсского порта составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше 2022 года, в том числе за 11 месяцев было перевалено 9,706 млн тонн грузов.