Грипп один не ходит: что нового у вирусов в этом сезоне?

Болеть сейчас - милое дело. В том плане, что все вроде есть под рукой - по принципу: лечись сам, не утруждай врача. Взять хотя бы пресловутый ковид или привычный нам грипп. Чихнул раз-другой, высморкался пару раз, покашлял. К врачу идти некогда, да и записываться надо.

Можно же просто по дороге зайти в ближайшую аптеку и купить тест: на ковид или на ковид вместе с гриппом (цены от 3,40 до 7-8 евро), можно заодно прихватить набор противопростудных средств – фармацевт с радостью подскажет, только купи...

Самолечение или прогресс?

Пришел домой, прочитал инструкцию теста, проделал нехитрые манипуляции - и увидел, ковид у тебя или грипп или эти вирусные заболевания отсутствуют и у тебя, по всей видимости, просто ОРВИ.

В зависимости от самочувствия и домашнего диагноза вы или идете к врачу в «острый» час без записи, или звоните и оформляете больничный по телефону, если вы поддерживаете постоянную связь с семейным врачом. Нужные вам лекарства врач выпишет в электронном виде. Правда, в аптеку придется идти самому, если лекарства рецептурные (и если вы не оформили право на покупку лекарств на родственника).

Прогресс, конечно, значительно упрощает лечение. Но где личный контакт с доктором, где визиты на дом? Где прослушивание легких и простукивание груди: «Здесь больно? А здесь?», где палочка в горле и «Скажите: а-а-а!»? Конечно, можно лечиться и самому, но тут уж пациент должен обладать хотя бы минимальными знаниями о лечении своих и наиболее распространенных болезней...

Чихнул - и сразу грипп?

Любое продолжительное чихание, насморк, кашель, да еще с температурой мы привычно называем гриппом. Хотя это могут быть и ОРВИ, и бронхит, и ангина, и все что угодно. Но пациенту все равно – как ни назови, только в печь не сажай, то есть скорей бы выздороветь.

Большинство людей болеют простудой несколько раз в год, а гриппом - только единожды в несколько лет. Люди часто используют термин «желудочный грипп», чтобы описать вирусное заболевание, при котором основным симптомом является рвота или диарея.

Эпидемия гриппа прошлого сезона официально завершилась 25 апреля. Это не значит, что все разом прекратили болеть. Вирус не уходит навсегда, он выжидает.

К концу октября заболеваемость гриппом в Латвии оставалась очень низкой и соответствовала средним показателям предыдущих сезонов, - свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Так, с начала сезона гриппа – с 30 сентября - в практиках семейных врачей было зарегистрировано 12 клинически подтвержденных случаев заболевания этой вирусной заразой. Средний показатель заболеваемости гриппом месяц назад за неделю составил 2,9 случая на 100 000 населения, причем заболеваемость детей в возрасте от 5 до 14 лет в 4 раза интенсивнее средней.

А вот уже в середине ноября в практиках семейных врачей было зарегистрировано 28 случаев гриппа. Случаи гриппа отмечены в Юрмале, Елгаве, Лиепае и Риге...

«Корона» с нами?

Ушли в прошлое варварские ограничения в период пандемии ковида. Надеемся, что навсегда. Тем не менее сам-то ковид никуда не уходил, он рядом, и в Латвии в неделю с этим диагнозом, который, похоже, прочно вошел в нашу жизнь, госпитализируются от 60 до 90 человек. Просто в мире поменялась обстановка - и много шума вокруг этой заразы больше не поднимается.

В середине ноября с коронавирусом в латвийские больницы поступили 45 новых пациентов, и всего в больницах лечились одновременно 107 пациентов с инфекцией COVID-19, у 52,3% это был основной диагноз.

Четверо пациентов умерли в течение недели, сообщает SPKC. Всего за шесть недель с октября по ноябрь зарегистрировано 42 случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем статистика говорит, что процентуально пациенты с диагнозом COVID-19 – это не более 10% всех больных. Пик заболеваемостью ковидом ожидается ближе к концу года...

На прививку становись!

Панацея от гриппа, как и от знакомого нам ковида, - вакцинация. Но, как показывает практика, далеко не 100-процентная. Не хочется вспоминать ковидный кошмар, когда народ силком отправляли на вакцинацию, а люди все равно болели. Прививались - и хворали.

Вакцинация от гриппа – это десятилетиями проверенная акция, многие латвийцы постоянно делают прививки; бывает, что даже приходится записываться - настолько популярна эта прививка.

Насколько она помогает? Это очень индивидуально. Одни с гордостью говорят: я привит и защищен. Есть и такие, кто после прививки, наоборот, подхватывают сезонную хворь. Потому что прививка эта - от конкретного штамма, а не от простуд и вируса вообще.

По данным Национальной службы здравоохранения, на этот сезон закуплено 124 720 доз вакцин против гриппа, и это на 6 370 вакцин против гриппа меньше, чем в прошлом году.

В прошлом сезоне фактически были использованы 117 674 дозы вакцины и остались «лишними» 13 349 доз. Поэтому, видно, решили сэкономить и не покупать лишнего – куда их потом девать?

По оценке Совета по иммунизации, нужно закупить не менее 170 000 доз, чтобы привить группы риска и в целом увеличить охват вакцинацией против гриппа. Минздраву для этого требуется дополнительно 1,17

млн. евро.

Сейчас закуплены три вида вакцин против гриппа: Eflueda Tetra для пациентов в возрасте 60 лет и старше, Fluenz Tetra для детей от 2 до 17 лет из групп риска и Influvac Tetra для детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, беременных женщин, медработников, клиентов и сотрудников центров социального ухода...

По прогнозам ВОЗ, штаммы, которые будут циркулировать в сезоне 2024–2025 годов в Северном полушарии, немного отличаются от тех, которые были распространены в прошлом году. Ожидается, что в этом году будет циркулировать новый штамм вируса гриппа А/H3N2 – A/Thailand/8/2022 (H3N2), пришедший на смену A/Darwin/9/2021 (H3N2).

Статистика показывает, что ранее активнее всего от сезонного гриппа вакцинировались жители в возрасте от 35 до 44 лет (25% всех вакцинированных) и в возрасте от 45 до 54 лет (19%)...

Семейные врачи недовольны механизмом распределения вакцин от гриппа: оплаченных государством прививок не хватает каждый год даже для групп риска — пожилых людей старше 60 лет, детей, беременных, причем уже до начала активного сезона гриппа. И доступность прививок в этом году еще ниже, чем в прошлом.

А вот прививка от COVID-19 уже не рекомендуется в таких объемах, как раньше. Врачи советуют прививаться только тем, кто находится в группе риска: пожилым людям и обладателям хронических заболеваний — сердечных, диабета, онкологических...

...и другие вирусы

По статистике семейных врачей, около 30% всех обращений пациентов сейчас связаны с заболеваниями верхних и глубоких дыхательных путей.

Врачи-пульмонологи в этом сезоне наблюдают особенно тяжелые случаи воспаления легких, вызванные бактерией, ранее характерной в основном для детей, - микоплазмой.

Симптомы микоплазменной пневмонии - кашель, одышка и высокая температура. Болезнь проходит достаточно тяжело, сообщили в Центре легочных заболеваний и торакальной хирургии PSKUS...

Если надо – уколюсь!

Особенности нашей вакцинации

Классически от вакцинации до начала сезона простудных заболеваний должно пройти 3–4 недели. В наших условиях, говорят инфектологи, вакцинироваться еще не поздно и в ноябре, и даже в декабре.

Эффект от прививки при этом сохранится на 6-12 месяцев. В следующем году вакцинацию повторяют. Это связано с тем, что вирус мутирует - и иммунитет человека не способен справиться с заболеванием.

В среднем в латвийских центрах здоровья цены на прививку от гриппа – от 20 до 22 евро.

Прививка от пневмонии – в пределах 94 евро...

Лана ВАСИЛЬЕВА