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«Господин Кирсис довольно скучный»: политолог прогнозирует исход выборов в Рижскую думу

Редакция PRESS 21 января, 2025 14:40

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LETA

Политолог Юрис Розенвалдс в программе "Кейс" на LSM+ предположил, чем могут в этом году закончится выборы в Рижскую думу.

Одним из вопросов, ответ на который должны дать муниципальные выборы, является то, сумеет ли восстановиться партия «Согласие», говорит политолог. По словам Розенвалдса, все еще не ясно, пойдет ли «Согласие» на выборы в Риге единым списком с партией «Стабильности!» и как стороны будут решать принципиальные политические вопросы, такие как, например, отношение к войне в Украине.

Кроме того, Розенвалдс допускает, что еще больший акцент на Риге может сделать Национальное объединение, которое продолжит изгонять русский язык из всех возможных сфер, включая плакаты на здании театра имени Чехова.

«Мне интересно, какими будут успех господина Шлесерса, учитывая, что его рейтинги идут вверх. Тем более, он может бить себя в грудь кулаком и кричать, что он знает, как это работает и что нужно делать, потому что «он уже там был». И надо сказать, что его попытка в какой-то степени копировать Дональда Трампа — она достаточно успешная.

Другой вопрос, какие решения он предлагает. Но то, что он говорит о вещах, которые избирателей волнуют, мне кажется несомненным. И это дает ему дополнительные очки», — оценивает Розенвалдс.

Политолог указывает и еще на одну интригу: сумеет ли впервые за долгое время пройти в Рижскую думы Союз «зеленых» и крестьян — в тандеме с «Честь служить Риге» Олега Бурова. И если да, не возникнет ли ситуации, когда именно у них окажется «золотая акция», которая позволит утвердить новую коалицию в столице.

Говоря о «Новом Единстве», чей политик Вилнис Кирсис на данный момент является мэром, Розенвалдс отметил, что партия испытывает ту же проблему, что и на национальном уровне — отсутствие яркого лидера, за которым были бы готовы пойти люди.

«Скажем честно. Господин Кирсис довольно скучный. Ему довольно трудно сейчас. Конечно, при нем мосты ремонтируют, улицы асфальтируют — это все благие дела. Но я сомневаюсь, что он сохранит пост мэра», — заявил политолог.

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