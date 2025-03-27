Горячий конфликт: незнакомец сжёг мужчину заживо на остановке в Риге. Озвучен приговор суда

Кроме того, суд полностью удовлетворил требование потерпевшей стороны о компенсации материального ущерба в размере 300 евро и морального ущерба в размере 50 000 евро.

С обвиняемого также взыскана в пользу государства выплаченная потерпевшему государственная компенсация в размере 3100 евро. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Как ранее сообщалось, 22 мая 2023 года Государственная полиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге, на улице Дзелзавас, где загорелся человек.

На место происшествия прибыли оперативные службы, а пострадавший, мужчина 1982 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм.

Прямо на месте преступления полиция задержала предполагаемого виновника – мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным следствия, погибший и обвиняемый не были знакомы, однако между ними на остановке произошёл конфликт, в ходе которого преступник избил мужчину и поджёг его одежду.

Обвиняемому был назначен мерой пресечения – арест.